Roma | due vedette a guardia e spaccio droga | arrestati 3 pusher

Nuovo duello fra Roma e Bruxelles : Italia pronta al no sull'Eurobudget : All'Eurogruppo oggi sarà esaminata la proposta di riforma franco-tedesca, che escluderebbe i fondi ai governi che non rispettano le regole Ue. Mercoledì il verdetto di Bruxelles sulla manovra -

Roma - la silenziosa strage dei pedoni : due morti nel week end : Occorre invertire pian piano questa distribuzione di spazi perché ovunque nel mondo si è data priorità a mezzi pubblici, corsie ciclabili e aree pedonali, oltre a salvare vite umane, si è visto ...

I due primi ballerini della Scala al Damus : Marta Romagna e Alessandro Grillo raccontano come la danza ha cambiato le loro vite : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Roma - in due tentano di violentare una ragazza di 20 anni : la mamma disabile interviene e viene picchiata : Momenti di terrore ieri sera, per una ragazza Romana ventenne, residente nella zona commerciale della Romanina. La giovane era scesa in strada con il proprio cane prima di andare a dormire quando, a...

Roma : aggrediscono e rapinano prostituta in due - un arresto : Roma – “Nel corso di ulteriori accertamenti investigativi, i Carabinieri della Stazione Roma piazza Dante hanno arrestato un cittadino colombiano di 32 anni, che la sera del 5 novembre prese parte alla rapina di una donna italiana che si prostituiva, assieme ad un egiziano, di 19 anni, gia’ arrestato, due giorni dopo il fatto, il 7 novembre. I militari hanno accertato, grazie anche alle dichiarazione della vittima e alla ...

Roma - i due volti dell'accoglienza : tornati metà degli sfollati di Baobab - Salvini accoglie 51 regolari : Si tratta di persone arrivate attraverso i corridoi umanitari. 'E' la strada giusta per offrire un aiuto, non sui barconi in mano ai criminali. Di aerei come questo ne arriveranno altri', le parole ...

Roma : in manette due rapinatori seriali di supermercati a San Basilio : Roma – In seguito ad una complessa e articolata indagine, gli uomini della Polizia di Stato hanno catturato due rapinatori seriali di supermercati. Romani di 41 e 40 anni, entrambi pregiudicati, erano sospettati di aver commesso delle rapine, durante l’estate, nel quartiere San Basilio, a Roma. Gli investigatori del commissariato di zona, diretto da Agnese Cedrone, analizzando e comparando i filmati dei vari sistemi di sicurezza ...

Roma : rubavano cellulari a turisti - in manette due ladre : Roma – Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro nel corso di alcuni controlli del territorio, finalizzati al contrasto dei reati in genere, hanno arrestato in due distinti episodi, due cittadini stranieri per il furto di cellulari. Il primo arresto lo hanno effettuato i Carabinieri della Stazione Roma Vittorio Veneto nei pressi della metropolitana linea A, fermata Termini. In manette e’ finita una cittadina ...

Inter-Roma : duello sul mercato per Hector Herrera : In attesa dello scontro diretto del prossimo 2 dicembre all'Olimpico, Roma e Inter si sfidano sul mercato. Come scrive il Corriere dello Sport , l'obiettivo comune è il centrocampista messicano Hector Herrera , in scadenza di contratto a giugno col Porto.

Roma - negazionismo sul clima in due convegni all'Università e al Senato : Il riscaldamento globale? Una "gigantesca fake news". L'aumento delle temperature sul globo terracqueo? Copritevi, "ci aspettano almeno 90/100 mila anni di freddo". Gli uragani? Nessun problema: "Quelli forza 4 non sono aumentati, anzi sono diminuiti". Pillole di negazionismo allo stato puro estratte da due convegni sul clima. Nello stesso giorno, in luoghi diversi ma con più o meno gli stessi protagonisti. Professori che ripropongono in ...

Roma - negazionismo sul clima in due convegni all'Università e in Senato : Il riscaldamento globale? Una "gigantesca fake news". L'aumento delle temperature sul globo terracqueo? Copritevi, "ci aspettano almeno 90/100 mila anni di freddo". Gli uragani? Nessun problema: "Quelli forza 4 non sono aumentati, anzi sono diminuiti". Pillole di negazionismo allo stato puro estratte da due convegni sul clima. Nello stesso giorno, in luoghi diversi ma con più o meno gli stessi protagonisti. Professori che ripropongono in ...

Roma : il Tempio del Burlesque di Grace Hall presenta due nuovi ed imperdibili appuntamenti con Le Eccellenze del Burlesque : A seguito di tanti spettacoli dal vivo e progetti editoriali dedicati all'argomento, dal 2006 è soprannominato "Ambasciatore del Burlesque in Italia" 'Burlesque Fan Dancing' con la star inglese Lady ...

Roma : sgomberati due insediamenti abusivi in zona Portuense : Roma – Gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale – Gruppo Marconi, sono intervenuti in zona Portuense, per sgomberare due insediamenti abusivi a seguito della querela presentata dalla proprietaria. Gli insediamenti erano sorti su aree private in via dell’Imbrecciato e in via Fusinieri. Nel corso delle operazioni sono state abbattute 10 baracche e denunciati all’Autorita’ giudiziaria per occupazione abusiva 4 ...

Roma : estorsione a centro commerciale - due arresti : Roma – Con l’arresto di un albanese di 31 anni si sono concluse le indagini degli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Basilio, diretto da Agnese Cedrone, su una richiesta estorsiva effettuata nei confronti del titolare di un esercizio commerciale situato nella zona di Casal Monastero, a Roma. L’uomo si era reso irreperibile dopo essere stato colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei suoi ...