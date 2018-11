Roma | cercano di vendere casa non di loro proprietà vicino Piazza di Spagna | due arresti

Chi ha rapito Silvia Romano? Gli 007 cercano prove. L'amore per la volontaria oscura gli haters - la famiglia : «Silenzio e pace» : Silvia Costanza Romano, 23 anni, milanese, volontaria in Kenya. La notizia del rapimento, le prime ricerche per capire chi fosse, gli insulti degli haters del web e L'amore per una giovane...

Roma - allagamenti per colpa dei tombini ostruiti. Cittadini e commercianti cercano di liberarli con scope : Immagini di alcune zone di Roma in cui, per le persistenti piogge dovute al maltempo, si sono allagate le strada a causa dei tombini ostruiti. Cittadini e commercianti armati di scope provano a liberare le grate fognarie. L'articolo Roma, allagamenti per colpa dei tombini ostruiti. Cittadini e commercianti cercano di liberarli con scope proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma-Chievo Verona : i giallorossi cercano il pronto riscatto : Roma-Chievo Verona: la quarta gara del girone d’andata in programma oggi alle 12.30 Dopo la tempesta c’è sempre il sole, o almeno è quello in cui spera Di Francesco. La sua Roma, reduce da un avvio di campionato non tra i più facili, va alla caccia del primo successo casalingo stagionale per smorzare le ultime polemiche. Per farlo, però, bisognerà battere il Chievo Verona di Lorenzo D’Anna, in cerca di punti per azzerare il -2 ...