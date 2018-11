Robert Kubica torna a correre in Formula 1

Formula Uno - dopo otto anni torna Robert Kubica. Correrà con la Williams per un anno : Nel 2019 la Formula Uno ritroverà Robert Kubica. È quanto riporta il portale specializzato motorsport.com, aggiungendo che il trentatreenne polacco firmerà un contratto di una stagione con la Williams e gareggerà con il britannico George Russell. L’annuncio dovrebbe essere ufficializzato giovedì (ore 9.30 italiane) durante una conferenza stampa da Abu Dhabi, luogo dove si Correrà l’ultimo Gran Premio di questa stagione. La notizia ...

F1 - il grande ritorno di Robert Kubica : correrà il Mondiale con la Williams : Robert Kubica ce l'ha fatta: torna a correre in Formula 1. Il pilota polacco, infatti, sarà un pilota ufficiale Williams nel prossimo Mondiale. Sette anni dopo il bruttissimo incidente al Rally di ...

F1 - definito il futuro di Robert Kubica : Ferrari spiazzata dalla scelta del pilota polacco : Secondo alcune indiscrezioni della stampa tedesca, Kubica avrebbe firmato il contratto con la Williams, obbligando la Ferrari a virare su Wehrlein per il ruolo di driver development Tra Ferrari e Williams, Robert Kubica pare abbia scelto la seconda. Il pilota polacco ha deciso di vivere l’esperienza di pilota titolare, declinando l’offerta della scuderia di Maranello che gli avrebbe affidato lo sviluppo del ...

Formula 1 - Robert Kubica : “Tra pochi giorni deciderò quello che voglio fare. Può esserci un futuro anche in Ferrari” : Manca ancora qualche tassello nel completare l’elenco completo dei piloti che parteciperanno al prossimo Mondiale di Formula 1. Un sedile vuoto pare esserci ancora in Williams, dove non dovrebbe essere riconfermato il russo Sirotkin, anche a causa della mancanza dell’importante budget economico avuto nella scorsa stagione. Al suo posto potrebbe arrivare Robert Kubica ed il pilota polacco è stato intervistato da Motorsport.com ed ha ...

F1 - Robert Kubica vicino al passaggio in Ferrari? Arriva l’ammissione del pilota polacco : Secondo alcune indiscrezioni il pilota polacco potrebbe prendere il posto di Kvyat come development driver, a confermarlo è lo stesso Kubica L’addio di Daniil Kvyat, che farà ritorno alla Toro Rosso al termine della stagione, ha aperto in casa Ferrari la caccia ad un altro development driver, cioè un pilota che si occupi dello sviluppo del simulatore. LaPresse/Photo4 Secondo le indiscrezioni che circolano nel paddock, il nome in cima ...

F1 - che sorpresa in casa Ferrari : vicino l’ingaggio di… Robert Kubica per la prossima stagione : Il pilota polacco andrebbe a sostituire Daniil Kvyat nel ruolo di pilota impegnato al simulatore, dal momento che il russo sarà il titolare in Toro Rosso La prossima stagione sarà ricca di cambiamenti per la Ferrari, dal momento che oltre non sarà solo Raikkonen a lasciare Maranello. Insieme ad Iceman farà le valigie anche Daniil Kvyat, pronto ad iniziare una nuova avventura come pilota titolare alla Toro Rosso. photo4/Lapresse Se Kimi è ...

F1 - la Ferrari pensa a Robert Kubica come test driver per la prossima stagione : Robert Kubica alla Ferrari nel 2019? Per ora è solo un’idea, ma da ciò che è trapelato ad Austin, il team di Maranello starebbe pensando al polacco come test driver. Infatti nella prossima stagione ci sarà un posto vuoto al simulatore, visto che sia Antonio Giovinazzi che Daniil Kvyat avranno un sedile da titolare in Formula 1, rispettivamente alla guida di Sauber e Toro Rosso. Kubica al momento spera ancora nel sedile della Williams, ma in caso ...

