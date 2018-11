RIFORMA PENSIONI L' alternativa | non a costo zero | a Quota 100 - IlSussidiario net

Tito Boeri e RIFORMA PENSIONI - i conti non tornano : Il presidente dell'istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Tito Boeri, torna a farsi sentire dopo l'attacco ricevuto da parte del vice premier Matteo Salvini relativamente alla quota 100, la somma tra età anagrafica e anni di contribuzione che, in caso di approvazione del decreto, permetterà ad una vasta platea di lavoratori di andare in pensione con qualche anno di anticipo, tenendo però conto di una eventuale penalizzazione che colpirà ...

RIFORMA PENSIONI : Quota 100 sotto osservazione dell'Ue - pronta la bocciatura della manovra : La Commissione Europea si è detta pronta a confermare la bocciatura della nuova Legge di Stabilità 2019 ed avviare la procedura d'infrazione nel caso in cui il Governo giallo-verde deciderà di mantenere la linea attuale. È quanto si apprende dal quotidiano "Il Corriere della Sera". A Bruxelles, infatti, il clima si fa sempre più rovente e la Commissione Europea non sembrerebbe disposta ad accettare le condizioni dell'Italia. Quota 100 e reddito ...

Pensioni - tutte le novità della RIFORMA del governo : Quota 100, Ape Social, contributo di solidarietà: per la riforma delle Pensioni, il governo pensa all'adozione di un decreto...

RIFORMA PENSIONI : Salvini : 'Quota 100 non comporterà tagli sugli assegni' : "Sulla Legge Fornero leggo cose incredibili. Non c'è alcun taglio, alcuna penalizzazione", lo ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo che l'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha reso nota la sua relazione che ipotizza tagli sugli assegni previdenziali che vanno dal 5 al 30 % per tutti coloro che, a partire dal 2019 usufruiranno del sistema della Quota 100. Per Salvini non ci saranno penalizzazioni Per il vicepremier della Lega, ...

RIFORMA PENSIONI 2019 : le nuove misure di flessibilità da quota 100 a opzione donna - alla proroga dell'Ape sociale : Da un lato la busta arancione , che permetterà ad ogni lavoratore di conoscere con precisione quale sarà il proprio destino previdenziale tramite la via di pensionamento ordinaria, dall'altro le nuove ...

Manovra : ora la RIFORMA delle pensioni e il reddito di cittadinanza sono 'da definire' : Nonostante il Governo M5S-Lega guidato da Giuseppe Conte continui a dire che la Manovra economica non verrà modificata e i saldi di bilancio rimarranno invariati, ad una lettura più attenta sembrerebbe che qualche variazione ci sia effettivamente stata. Sarebbe bastato modificare qualche parola contenuta nel Documento Programmatico di Bilancio, il documento contenente le linee principali della Manovra economica che è stato inviato alla ...

Pensioni - quanto ci perdiamo con la RIFORMA : quattro casi per tipologia di lavoro ed età : L’Ufficio parlamentare di bilancio ha calcolato 13 miliardi di aumento di spesa per pagare le Pensioni e un assegno Pensionistico ridotto di oltre il 30%, ma sono i casi limite. Ecco cosa accadrebbe per 4 tipologie di lavoratori prossimi alla pensione ma con condizioni di partenza diverse

Pensioni - quanto ci perdiamo con la RIFORMA : quattro casi per tipologia di lavoro ed età : L’Ufficio parlamentare di bilancio ha calcolato 13 miliardi di aumento di spesa per pagare le Pensioni e un assegno Pensionistico ridotto di oltre il 30%, ma sono i casi limite. Ecco cosa accadrebbe per 4 tipologie di lavoratori prossimi alla pensione ma con condizioni di partenza diverse

L'Fmi boccia la RIFORMA delle pensioni - ma promuove - a metà - il reddito di cittadinanza : ... ben al di sotto del +1,5 promesso dal governo nel Documento di economia e finanza e due decimali al di sotto delle stime della Commissione europea. La missione autunnale degli ispettori di ...

L’Fmi boccia la RIFORMA delle pensioni e promuove a metà il reddito di cittadinanza : Giovanni Tria dice che le previsioni sulla crescita dell’Italia «non si negoziano». Purtroppo per lui e per noi il Fondo monetario internazionale stima che quest’anno e nei prossimi due l’aumento del Pil non sarà superiore all’un per cento, ben al di sotto del +1,5 promesso dal governo nel Documento di economia e finanza e due decimali al di sotto ...

Pensioni - Salvini esalta la RIFORMA : 'Libereremo italiani dalle catene della Fornero' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi venerdì 9 novembre 2018, sono relative a Quota 100 e alle ultime dichiarazioni rilasciate in TV dal vicepremier Matteo Salvini che, oltre a parlare di meta' febbraio quale obiettivo di partenza per la nuova misura di uscita Pensionistica che verra' predisposta dal Governo Conte, ha precisato come 400-500mila italiani avranno la possibilita' di 'liberarsi dalle catene della Legge Fornero'. Una Quota 100 ...

RIFORMA PENSIONI : manca Quota 41 - la Legge Fornero non verrà superata entro l'anno : Il Governo Conte è ancora al lavoro per definire gli ultimi dettagli sulla misura in campo previdenziale che sara' emanata con un decreto ad hoc entro Natale. Si tratta del meccanismo della Quota 100 tanto sbandierata dal segretario federale della Lega Matteo Salvini [VIDEO] e condivisa anche dal Movimento 5 Stelle. Tra gli interventi, però, non è stato incluso il provvedimento relativo al pensionamento anticipato dei cosiddetti lavoratori ...

Pensioni e Quota 100 - Damiano attacca il Governo sulla RIFORMA : 'Da Di Maio 4^ versione' : Capitolo riforma Pensioni Governo Conte in dirittura d'arrivo o quasi. Con l'Eurogruppo di domani, 5 novembre 2018, comincia infatti la corsa ad ostacoli per la manovra finanziaria. Un percorso che, probabilmente, portera' verso la procedura d'infrazione per debito eccessivo. Il vicepremier Matteo Salvini continua a rassicurare sulla buona intesa con il Movimento 5 Stelle 'Nessuna polemica, stiamo lavorando bene insieme' ma la tensione tra le ...

Manovra - Conte : Risorse sia per reddito cittadinanza sia RIFORMA pensioni : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse