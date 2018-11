Rifiuti | Salvini | non tifo termovalorizzatori | basta che non ci sia monnezza

liberoquotidiano

: #Salvini: i termovalorizzatori? In Lombardia sono 13 e a Copenaghen ce n'è uno in centro con una pista da sci. Ma n… - matteosalvinimi : #Salvini: i termovalorizzatori? In Lombardia sono 13 e a Copenaghen ce n'è uno in centro con una pista da sci. Ma n… - AndreaMarcucci : Non è il #governodelcambiamento, ma una sorta di grande mercante in fiera. Ogni giorno c'è un diktat diverso, ora è… - Linkiesta : In Italia abbiamo un problema di smaltimento dei rifiuti. Nei paesi seri il modello non è la discarica, ma il ricic… -

(Di giovedì 22 novembre 2018) Roma, 22 nov. (AdnKronos) - "Un conto è beccare e mandare in galera i delinquenti che fanno roghi tossici e fanno ammalare di tumore bambini e residenti in Campania. Altro conto sono iche non evaporano: il mio problema è togliere la, ma questo vale a Napoli, a Milano, a Palermo, a