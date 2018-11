Rifiuti | dai tavoli regionali percorso avviato su economia circolare Servono soluzioni

Per sei mesi vive in casa con la madre morta. Il cadavere trovato mummificato e sommerso dai Rifiuti : Dramma della solitudine a Olbia. Un'anziana di 67 anni è stata trovata morta nella sua abitazione, il corpo era in avanzato stato di decomposizione all'interno della camera da letto chiusa a chiave ...

Dai roghi alle infiltrazioni mafiose : il dossier Rifiuti in Campania - : La regione rischia presto una vera emergenza: negli ultimi cinque mesi si sono verificati otto incendi e per le strade o nelle piazzole ci sono 5 milioni di tonnellate di immondizia da rimuovere. In ...

Salvini : produrre ricchezza dai Rifiuti : 13.05 "I rifiuti vanno smaltiti producendo anche ricchezza, energia e non roghi tossici che avvelenano e ammazzano".Così il vicepremier Salvini torna sulla questione dei termovalorizzatori. "Non voglio polemizzare con gli amici di governo con cui ho firmato un contratto. Rispetto gli impegni, poi la realtà cambia e bisogna andare avanti", spiega,e "se c'è un'infrastruttura cominciata, si analizzano costi e benefici, ma vorrei vederla ...

Legambiente - i dati dei progetti fishing for litter : negli ultimi 6 mesi recuperate 4 - 8 tonnellate di Rifiuti dai fondali marini : Nell’Arcipelago toscano da maggio a settembre 2018 sono state 1,8 le tonnellate di rifiuti raccolte dai fondali marini. Altre 1,6 tonnellate sono state recuperate a Terracina (Lt) nel Lazio, in due mesi di attività. Passando dal Tirreno all’Adriatico, anche a Manfredonia, in Puglia, va in scena questa particolare attività di pesca a strascico: oltre a catturare pesci, i pescatori tirano infatti su dalle reti rifiuti di ogni tipo, dalle reti per ...

Hera punta sull'economia circolare «Biometano dai Rifiuti organici : combustibile rinnovabile al 100%» : Siamo consapevoli che una gestione sostenibile dei rifiuti, mirata al loro recupero e rispettosa delle regole, è un fattore indispensabile nel mondo di oggi, che produce benefici a vantaggio di tutti»...

Modica - Rifiuti abbandonati fuori dai contenitori : 30 sanzioni : Prosegue l'azione di contrasto contro coloro che non rispettano le norme dell'igiene urbana nel territorio comunale di Modica. La polizia locale, in questa ultima fase, ha visionato 60 filmati e altri ...

Roma - la città è invasa anche dai Rifiuti abusivi dei Comuni confinanti : Roma invasa, anche, dai rifiuti abusivi. È la denuncia del direttore esecutivo dell"Ama Massimo Bagatti. Il quantitativo di immondizia scaricata nei cassonetti delle vie consolari dai residenti dei Comuni limitrofi, infatti, corrisponde a quella prodotta da città come Messina o Verona."Ci sono anche ditte ed aziende di città vicine che dovrebbero smaltire secondo la legge sui rifiuti speciali e, invece, utilizzano il nostro territorio per ...

Viveva sepolto in casa dai Rifiuti : L'intervento Polizia locale, Asl, Carabinieri e assistenti sociali: tutti in pista per restituire dignità al corbettese, allontanato per qualche ora dall'alloggio, ripulito e bonificato. sepolto in ...

Napoli - giungla urbana ad Agnano : 'Abbandonati e sommersi dai Rifiuti' : 'Non possiamo uscire perché l'erba alta ed i rifiuti ci impediscono di usare i marciapiedi. Siamo costretti a rimanere in casa per non rischiare la vita tra le auto in corsa'. Questa la denuncia dei ...

Roma - barricate in strada : "Siamo sommersi dai Rifiuti' : 'Adesso basta, i cittadini non sono più disposti a pagare sulla propria pelle le conseguenze di una scellerata scelta politica, quella della raccolta differenziata spinta che non funziona'. 'A volte ...