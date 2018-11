Rider | ai nuovi poveri serve un salario minimo Ma i sindacati sono troppo deboli per

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 novembre 2018) È recente la notizia che Glovo, la multinazionale spagnola del cibo a domicilio, ha rilevato le attività di Foodora, la sua ex concorrente tedesca, spaventata dall’annuncio di una nuova legislazione a tutela dei platform workers annunciata dal governo M5S-Lega per combattere la loro precarietà lavorativa. Pur, se arriverà, la legislazione arriverà in ritardo, almeno per loro. Essendo inquadrati non come dipendenti, ma come lavoratori a progetto, i fattorini di Foodora non saranno mantenuti dalla nuova proprietà. Solo i pochi assunti con contratto di lavoro dipendente (50) saranno ereditati da Glovo. Glovo non darà alcuna preferenza alle domande degli ex dipendenti Foodora sulle altre domande. Per molti, quindi, il passaggio di proprietà significherà quasi sicuramente una perdita del posto di lavoro. La metà, gli studenti, non soffrirà più di tanto per questo, ma gli altri sì, ...