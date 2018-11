Riassunto del daytime di Amici18 del 22/11 (Di giovedì 22 novembre 2018) Giordana è in sala prove con Alex Britti a lavorare su “La notte” di Salvatore Adamo. Il docente aiuta la ragazza a trovare la giusta tonalità accompagnandola con la chitarra. È intenzione del docente registrare la base con la chitarra sulla quale poi la ragazza canterà sabato. Dalla sala relax, i ragazzi candidati guardano estasiati la lezione di Alex particolarmente colpiti dai suoi virtuosismi alla chitarra.



Timor ha visto la preparazione di Miguel sul brano “Dinero” e non è affatto soddisfatto. L’ha visto perso e poco grintoso e per questo ha deciso di comunicarglielo attraverso un video: “Non ho riconosciuto la mia coreografia, hai molto lavoro da fare, potrebbe venirci il dubbio che abbiamo sbagliato ad assegnarti il banco.” Il ragazzo appare visibilmente scosso e vicino alle lacrime.



Daniel è in saletta con Raffaella: lavorano prima su alcuni esercizi musicali e poi sul brano “Io e la mia signorina”. Il cantante confessa che la sua “musa inspiratrice” per questa canzone è una ragazza, non della scuola e non a conoscenza dei suoi sentimenti. Poi dichiara alla divertita assistente che “vuole fare il playboy serio”.



Rudy Zerbi è in saletta con Tish e le spiega che il brano “Young and beautiful” le è stato assegnato per metterla alla prova anche perché è inevitabile per chi ascolta il confronto con Lana del Rey. Tish prova a fare la ballerina in sala relax sotto la guida di Arianna.



Giordana, Mameli, Casillo e Arianna parlano in sala relax dei nomi papabili per il banco e quelli a rischio eliminazione. Secondo Giordana rischiano di uscire: Noemi, uno dei due breaker (Mowgly e Bad Matty), Giacomo, Kavin Payne e uno tra Yamatt e Jefeo.



Marco prepara una coreografia (“Unconditionally” di Kate Parry) di Veronica Peparini assieme a professionisti e assistenti.



Giordana prova il brano “Tutto tua madre” di J-Ax in sala con Zerbi: il docente le consiglia di spingere meno sulla parte cantata.



Alessandro si confida con Giordana sulla durezza del percorso di Amici. Poi va in sala a provare “You’re beautiful” e “Non è mai un errore” con Pino Perris. Il maestro lo invita a essere più comunicativo e ad articolare meglio le parole.



Noemi in sala relax esprime i suoi dubbi agli altri ragazzi perché si sente troppo controllata, “quando faccio di testa mia vengo bloccata… mi sento sminuita”, e anche la “meno brava della scuola”.





