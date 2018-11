Restare in forma come un ventenne basta allenarsi regolarmente

gqitalia

(Di giovedì 22 novembre 2018)Arrivare ai 70 anni compiuti mantenendo il fisico di un, o quasi, è assolutamente possibile. A rivelarlo è una nuova ricerca della Ball State University di Muncie, pubblicata in questi mesi sul Journal of Applied Physiology, che ha deciso di mettere sotto la lente d’ingrandimento le sorprendenti condizioni fisiche di un gruppo di arzilli over 70 americani: uomini e donne che hanno scoperto le gioie del running nel suo picco assoluto di popolarità, quasi mezzo secolo fa, e che da allora sono riusciti a mantenersi in costante allenamento, conducendo una vita sana e ricchissima di attività fisica.Lo studio, in particolare, si è concentrato su un campione di 28 persone, che sono state sottoposte a test e analisi del tessuto muscolare e della capacità aerobica. Con risultati a dir poco sorprendenti: la presenza di capillari attivi nei loro muscoli, sintomo di una ...