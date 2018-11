Reddito di cittadinanza | no ai centri per l’impiego | così la Lega «riscrive» il

Reddito di cittadinanza - risorse insufficienti : non bastano neanche per il Sud Italia : Le risorse stanziate per il Reddito di cittadinanza non bastano neanche per coprire gli assegni delle famiglie beneficiarie del solo Sud Italia, secondo quanto emerge dai calcoli fatti da Svimez, l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno. Solamente per la Campania servirebbero più di 3 miliardi, a fronte dei 9 totali stanziati.Continua a leggere

Scuola - il paradosso del Reddito di cittadinanza : il governo premia chi non lavora : Una triste e paradossale considerazione sula Scuola è stata esternata ieri da Marcello Pacifico, Presidente Anief. Lo fa attraverso un suo comunicato stampa. In particolare, Pacifico si chiede se è giusto ipotizzare un incremento medio dello stipendio pari a 17 euro per lo stipendio dei docenti e ‘regalare’, di contro, 780 euro a chi non lavora (reddito di cittadinanza). Ma leggiamo nel dettaglio il comunicato Anief. Ai docenti aumenti medi di ...

Reddito di cittadinanza - le stime Svimez : alla Campania un terzo dei sussidi al Sud : Secondo una elaborazione Svimez, per pagare il Reddito di cittadinanza nelle sole regioni del Sud e per nove mesi servirebbero oltre 10 miliardi di euro. E la Campania è la regione che ne beneficerebbe maggiormente, con una richiesta sulla carta superiore al 30% e pari a quasi 3,1 miliardi di euro

PIL ITALIA - ISTAT TAGLIA STIME ALL'1 - 1%/ "1 miliardo investimenti in ricerca meglio del Reddito Cittadinanza" Allarme ISTAT su Pil ITALIA: crescita ribasso, da 1,4% a 1,1% per fine 2018. Cala disoccupazione, Reddito Cittadinanza vale 0,3%.

Istat : “Un miliardo di investimenti pubblici in ricerca farebbe crescere il pil più del Reddito di cittadinanza” : Aumentare di 1 miliardo gli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo farebbe aumentare il pil dello 0,1% il primo anno e dello 0,2% in quelli successivi. E l’impatto sarebbe stabile. Al contrario, destinare circa 9 miliardi al reddito di cittadinanza come previsto dalla legge di Bilancio spingerà la crescita dello 0,2% nei primi anni ma nel medio periodo periodo gli effetti si annulleranno progressivamente. La valutazione arriva ...

Pil Italia - stima Istat al ribasso : solo +1 - 1% nel 2018/ Cala disoccupazione - Reddito cittadinanza vale +0 - 3% Pil Italia, allarme Istat: crescita ribasso, da 1,4% a 1,1% per fine 2018. Cala disoccupazione, reddito di cittadinanza vale 0,3%.

Pensioni - Quota 100 e Reddito di cittadinanza tra febbraio e marzo 2019 : Quota 100 e Reddito di cittadinanza attive entro i primi tre mesi del 2019. Non si tratta più di misure da definire con efficacia immediata, la novità verte su un decreto legge che si concretizzerà in seguito all'approvazione della Legge di Bilancio. Una puntualizzazione giunta dal Ministro Luigi di Maio dopo le repliche volte alla Commissione Ue, a posteriori del perfezionamento del Documento programmatico di bilancio (Dpb) ratificato in data ...

