Reclutamento scuola | notizie 22 11 | Uil | ‘occorre fase transitoria’ | ecco come

Scuola - assunzioni docenti ultime notizie : Bussetti ‘Quota 100 produrrà effetti su Reclutamento’ : Il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, ha riferito in merito ai provvedimenti contenuti nella nuova legge di Bilancio 2019 riguardo alla Scuola: nel corso di un’audizione tenuta in Commissione della Camera dei Deputati, il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha avuto modo di parlare anche degli insegnanti, soffermandosi in modo particolare sulla questione riguardante l’età media decisamente elevata del personale ...

Reclutamento scuola - notizie 13/11 : cosa sta per cambiare? : Il Reclutamento della scuola secondaria di I e II grado sta per subire importanti modifiche, rispetto a quanto previsto dalla legge 107/2015. Se la legge di bilancio fosse approvata senza modifiche, le novità sarebbero diverse e comporterebbero importanti effetti anche sulle future assunzioni. Vediamo quali sono le modifiche più importanti contenute nella bozza del testo. Novità Reclutamento scuola: quali cambiamenti in LdB? Quali sono le novità ...

Scuola - riforma Reclutamento docenti : come saranno i concorsi - quando e la procedura : Una delle novità più importanti contenute nell’articolo 58 della nuova Legge di Bilancio è quella riguardante il superamento del percorso Fit della durata di 3 anni introdotto dalla legge delega della Buona Scuola renziana. I docenti neoimmessi in ruolo, infatti, sosterranno un anno di prova e di formazione della durata di un anno: un altro elemento importante è rappresentato dallo stipendio ‘pieno’, anziché quello ridotto del ...

Reclutamento scuola : annullato il concorso docenti per precari storici? : La riforma del Reclutamento prevista bella bozza della Legge di Bilancio, e targata Bussetti, prevede solo un nuovo concorso per laureati. Ciò significa che di fatto abolisce il concorso previsto dal DL 59/2917 per i precari storici, ovvero quelli che vantano 3 anni di servizio negli ultimi 8. Questa consapevolezza ha suscitato non poche reazioni. In un comunicato, l’AnDDL ha scritto: “Bussetti ha dimostrato, ancora una volta, di non ...

Scuola - la Legge di Bilancio riforma il Reclutamento degli insegnanti : ... sarà l'ultima volta? Cambio ora solare e ora legale nel mondo: dov'è ancora in vigore Quale pensione con 20 anni di contributi? Quali sono gli elettrodomestici che consumano di più anche da spenti? ...

Scuola - la Legge di Bilancio riforma il Reclutamento degli insegnanti : Nell'ultima versione del testo che oggi verrà consegnato alle Camere , spuntano nuove importanti norme: tra queste figura anche il nuovo sistema di selezione e formazione dei docenti, che darà una "...

Scuola - ministro Bussetti e la riforma Reclutamento docenti : cosa aspettarsi? : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha più volte ribadito nelle scorse settimane l’esigenza di riformare il sistema di reclutamento dei docenti, tanto più che abbiamo assistito anche quest’anno al solito massiccio ricorso alle supplenze: anzi, ancora di più quest’anno, visto che sono rimaste vuote oltre la metà delle cattedre messe a disposizione dal Mef (solo 25.105 quelle assegnate su un totale di 57.322 posti ...

Scuola - Reclutamento : come si diventerà insegnanti col Governo Lega-M5S? : Per diventare insegnanti della Scuola, col Governo Lega-M5S si delinea un percorso fatto di abilitazione, concorso per docenti con servizio e concorso per laureati. In alcuni casi si tratta di provvedimenti annunciati, ma che ancora devono essere confermati. Partiamo a parlare del reclutamento della Scuola secondaria. reclutamento Scuola secondaria: correttivi al decreto 59/2017 Il Senatore Pittoni della Lega ha annunciato i correttivi al ...