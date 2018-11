Recensione SBK Team Manager | il muretto box si fa tascabile

optimaitalia

(Di giovedì 22 novembre 2018) Un titolo del calibro di SBKè senz'altro consigliato a tutti gli aspiranti piloti su due ruote. A differenza dei prodotti dedicati ai centauri della pista approdati nel corso del tempo sulle console casalinghe, il gioco in questione rivolge le proprie mire a un aspetto che finora era sempre passato in secondo piano, vale a dire l'ambito della gestione di una scuderia. Dimenticate quindi nella maniera più totale di salire in sella a uno dei rombanti mezzi e di lanciarvi a rotta di collo in pieghe vertiginose: nel titolo che ci apprestiamo ad analizzare la testa avrà una rilevanza maggiore del polso.Scuderie su misuraCome ormai da tradizione, anche SBKfinisce per diventare fonte di orgoglio tricolore. In cabina di regia di questo nuovo prodotto dedicato all'universo mobile Android e iOS ci sono infatti gli italianissimi ragazzi di Digital Tales (veterani ...