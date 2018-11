Rapimento Silvia Romano | non un' azione improvvisata ma un sequestro pianificato nei

huffingtonpost

: Ho presentato con @LiaQuartapelle una interrogazione al Ministro degli Esteri sul rapimento in Kenia di Silvia Roma… - AlessiaMorani : Ho presentato con @LiaQuartapelle una interrogazione al Ministro degli Esteri sul rapimento in Kenia di Silvia Roma… - fattoquotidiano : Kenya, rapimento di Silvia Romano: “Arrestate 14 persone, sono ritenute complici”. Il testimone: “Cercavano lei” - repubblica : Kenya, arrestate tre persone per il rapimento di Silvia Romano: sarebbero complici del commando di sequestratori [n… -

(Di giovedì 22 novembre 2018) Volevano. Non una rapina sfociata in un, non un attacco al vicino centro commerciale, non un'ma unche sarebbe statonei dettagli. Da chi, sebbene nuovi indizi portino la polizia locale ad indagare su criminali comuni magari pronti a vendere il proprio ostaggio ad Al Shabaab, non è ancora dato a sapere.Più passa il tempo più si delineano però i contorni deldi, la volontaria italiana di 23 anni rapita nel villaggio di Chakama, area di Kilifi, portata via a forza da tre uomini, anche se altre fonti riferiscono di un commando di cinque o otto persone, da una casa dove risiedeva per lavorare con la onlus Africa Miele.A raccontare una possibile dinamica del, attraverso le parole della polizia locale, sono diversi quotidiani locali, fra cui il Daily Nation e il The ...