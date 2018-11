Range Rover Evoque - Con la nuova generazione debutta l' ibrido

Range Rover Evoque - Segui con noi il reveal dalle 20.45 - LIVE : L'attesa è ormai finita: questa sera la Land Rover svelerà in anteprima mondiale la nuova generazione della Range Rover Evoque. Dopo sette anni dal debutto, la più piccola delle Suv del marchio britannico si aggiornerà, tanto nella tecnica quanto nell'estetica che, probabilmente, riprenderà dettagli derivati dalle altre sport utility della famiglia Range Rover. Fedele alle proprie origini. La seconda generazione della Suv compatta non andrà a ...

Range Rover Evoque – A Londra installazioni artistiche “wire form” in attesa della prima Mondiale [GALLERY] : installazioni artistiche danno il via al conto alla rovescia verso la prima Mondiale della nuova Range Rover Evoque. Le installazioni artistiche “wire form” collocate nelle vie della capitale britannica segnano l’inizio del conto alla rovescia verso l’evento di reveal Land Rover ha fatto partire il conto alla rovescia verso il debutto mondiale della nuova Range Rover Evoque con una serie di sculture wire form ispirate al nuovo ...

Range Rover Velar SVR - il motore è da 575 cv : ... un'unità in grado di produrre fino a 575 cavalli e 700 Nm, numeri che, dovessero essere confermati su Velar SVR, avrebbero tutta un'altra esuberanza rispetto a Range Sport SVR, grazie alla ...

Range Rover Velar - Nuovo avvistamento della SVR : La gamma della Range Rover Velar, fra non molto, potrebbe arricchirsi dellallestimento sportivo SVR. Una tesi avvalorata dalle immagini odierne, che immortalano un muletto della sportiva britannica durante una sessione di test su strada. Rispetto agli avvistamenti precedenti il progetto appare più concreto, in quanto si possono scorgere dettagli caratteristici del modello, finora celati da componenti provvisorie. Look più aggressivo. ...

Land Rover - una Range Rover a guida autonoma completa l'anello di Coventry : Il costruttore ha rivelato che l'autopilota installato a bordo di un prototipo di Range Rover Sport ha completato il primo giro autonomo del 'Ring Road of Coventry', un anello di strade lungo 3,6 km, ...