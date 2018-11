Ragazza rapita in Kenya | esperto in medicina delle migrazioni | “Può essere mancato il

Ragazza rapita in Kenya : arrestate 14 persone - ma di Silvia non c'è traccia : I fermati sarebbero collegati ai sequestratori, ma non coinvolti direttamente nel rapimento: la speranza è che forniscano...

Kenya - agguato in un villaggio : chi è Silvia Costanza Romano - la Ragazza milanese rapita in un villaggio L'amico : «L'avevo sconsigliata» : Ha 23 anni ed è una volontaria della ong italiana Africa Milele. In precedenza ha partecipato ai progetti per Orphans’s Dreams, ong italiana nata nel 2017 che ha dato vita a un orfanotrofio nel villaggio di Likoni, in Kenya

Kenya - agguato in un villaggio : chi è Silvia Costanza Romano - la Ragazza milanese rapita in un villaggio L'amico : «L'avevo sconsigliata» : Silvia Costanza Romano ha 23 anni, milanese, laureata in febbraio come mediatrice linguistica, istruttrice di ginnastica artistica e acrobatica alla Pro Patria, zona Lambrate, da molti anni e dall'...

MENOONA SAFDAR - Ragazza rapita IN PAKISTAN TORNA IN ITALIA/ Fratello - "sta mentendo" : sindaco contatta famiglia : RAGAZZA RAPITA in PAKISTAN atterrata in ITALIA. Ultime notizie, il Fratello tuona "Sta mentendo". E' atterrata nel primo pomeriggio di oggi presso l'aeroporto di Fiumicino(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 19:07:00 GMT)