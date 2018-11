Rabiot Roma | Monchi ha un piano per ottenere il sì del centrocampista

serieanews

: La Roma torna su Rabiot e alza il muro per Under - infoitsport : La Roma torna su Rabiot e alza il muro per Under - infoitsport : Roma, interesse per Rabiot. E alza il muro per Under - infoitsport : Roma, pure i giallorossi in corsa per Rabiot -

(Di giovedì 22 novembre 2018)– Adrienè un ottimo, giovane, con elevata esperienza internazionale e soprattutto in scadenza di contratto. Complice soprattutto quest’ultimo aspetto il francese del PSG è nel mirino di tanti top club in giro per l’Europa. Tra questi figurano diverse società italiane che da anni sono sulle sue tracce, adesso più che …L'articoloha unperil sì delproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....