Quattro matrimoni e un funerale | nel remake televisivo anche Andie MacDowell

Quattro matrimoni e un Funerale - Andy MacDowell nella miniserie di HULU : Quattro Matrimoni e un Funerale, Four Weddings and a Funeral, miniserie di HULU tratta dall'omonima commedia britannica del 1994, aggiunge al cast proprio un elemento della vecchia pellicola.Andie MacDowell ha firmato per apparire come guest star della miniserie della piattaforma di streaming, scritta e prodotta da Mindy Kaling e Matt Warburton. MacDowell sarà Mrs. Howard la mamma del personaggio interpretato da Rebecca Rittenhouse, ...