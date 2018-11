Quad si ribalta nel deserto | muore Sergio Messana | bancario palermitano

Il Quad si ribalta nel deserto. Muore un turista siciliano : Era un pilota esperto. Sergio Messana, palermitano di 53 anni, amava il quad: con questo mezzo era già stato altre volte in Nord Africa, sfidando le dune del deserto. L'ultimo viaggio però gli è stato fatale. Martedì 20 novembre, Messana non è rientrato dalla consueta escursione. Gli amici lo hanno cercato lungo la traccia nel deserto, e hanno purtroppo ritrovato il suo corpo senza vita.Le cause della morte non sono ancora note e le autorità ...

Ripescaggi - è caos : ecco la sentenza che ribalta tutto - le tappe di una vicenda vergognosa. Ecco i NOMI delle sQuadre riammesse in Serie B : Ripescaggi– E’ in arrivo una clamorosa rivoluzione il campionato di Serie B pronta a stravolgere anche quello di Serie C. La decisione di ieri del Tar è stata incredibile, sentenza che sconfessa sia la Lega di B che la Federcalcio sul blocco dei Ripescaggi e sulla Serie B a 19 squadre, si è deciso di riportare il campionato a 22 squadre. La nuova udienza è stata fissata per il 26 marzo 2019 ma risulta impossibile aspettare ...

Tragedia sfiorata - pullman si ribalta sul cavalcavia : paura per una sQuadra di calcio [NOMI e DETTAGLI] : Le ultime ore sono state di apprensione, si è rischiata una Tragedia che avrebbe sconvolto il mondo del calcio. Il pullman che accompagnava i calciatori dell’Hermes Casagiove ha rischiato di finire sui binari del treno. L’episodio è avvenuto presso la stazione di Ponte, in provincia di Benevento, l’automezzo ha sfondato le recinzione ed è rimasto in bilico sul muretto, da valutare il motivo dell’incidente, una ...

Venezia - Walter Zenga ribalta la sQuadra : ecco come cambia l’11 [FOTO] : 1/14 Francesco Mazzitello/LaPresse ...

GR : si ribalta con Quad - ferito 43enne