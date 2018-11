Proseguono le indagini sulla sanitopoli a Torino | coinvolti dirigenti della sanità e

Tour de France 2019 - Proseguono le indagini sul tifoso che fece cadere Vincenzo Nibali. Procura molto attiva - Squalo ascoltato : Un sabato particolare quello trascorso da Vincenzo Nibali. Ieri a Modane, appena oltre il confine con il Piemonte, è stato ascoltato al Centro di cooperazione di polizia e dogana dopo la denuncia per lesioni che lo Squalo aveva presentato, posteriormente alla caduta nel corso della tappa dell’Alpe d’Huez del Tour de France 2018. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Nibali è stato ascoltato da tre agenti e con l’aiuto ...

Desirée Mariottini - tre fermi per stupro e omicidio volontario : indagini Proseguono per trovare il quarto uomo : L’orrore che si ipotizzava è diventato una certezza. Desirée Mariottini è stata drogata e poi abusata sessualmente quando era in uno stato di incoscienza. A confermarlo sono le indagini condotte dal personale della Squadra mobile di Roma e dal commissariato San Lorenzo. Gli investigatori, dopo una luga notte di interrogatori e audizioni, hanno fermato prima due uomini. Mamadou Gara, 26 anni e Brian Minteh, 43, senegalesi senza permesso di ...