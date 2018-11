Pronostico Leganes vs Alaves | La Liga 23-11-2018 e Analisi

Pronostico Leganés vs Atletico Madrid - La Liga 3-11-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 11^ giornata, Analisi e Pronostico di Leganés - Atletico Madrid , sabato 3 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Leganés - Atletico Madrid , sabato 3 novembre. Un’occasione da non fallire per il Leganés nel derby contro un Atletico apparso stanco nelle ultime partite, nell’anticipo dell’undicesima giornata della Liga . Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Leganés e Atletico Madrid ?Il ...

Pronostico Leganés vs Rayo Vallecano - La Liga 6-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 8^ giornata, Analisi e Pronostico di Leganés-Rayo Vallecano, sabato 6 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Leganés-Rayo Vallecano, sabato 6 ottobre. Il sabato della Liga si conclude con mini-derby madrileno importantissimo in chiave salvezza, al Estadio Municipal de Butarque. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Leganés e Rayo Vallecano?Il Leganés ha perso ancora una volta in trasferta per 1-0 ...