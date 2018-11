Manovra - dietro la Procedura di infrazione Ue c’è l’eccesso di debito lasciato in eredità da Padoan : La procedura di infrazione a cui l’Italia va incontro nei prossimi mesi scatterà perché la Manovra per il 2019 firmata da Giovanni Tria viola in modo “particolarmente grave” le raccomandazioni europee sulla riduzione del disavanzo strutturale. Cioè la differenza tra le spese e le entrate dello Stato al netto dei fattori eccezionali. Ma, a ben guardare, questa inosservanza è solo il presupposto in base al quale Bruxelles ha ...

Manovra bocciata dall'Ue - Moscovicì : "Vorrei evitare Procedura di infrazione - ma no a ricatti"| Tria : "Totale controllo dei conti" : La Commissione Ue: "La nostra analisi di oggi suggerisce che il criterio del debito deve essere considerato non rispettato. Concludiamo che l'apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è quindi giustificata". Piazza Affari guadagna l'1,41%.

Manovra - l'iter Procedura infrazione Ue : 16.56 Dopo il rapporto negativo della Commissione Ue sulla Manovra dell'Italia, che giustifica l'apertura di una procedura per debito eccessivo,il prossimo appuntamento importante è l'Ecofin del 3-4 dicembre,con i ministri delle Finanze: dovrà pronunciarsi su tale opinione. Quindi, la Commissione invierà formalmente una raccomandazione al Consiglio europeo per chiedere l'apertura della procedura,che deve essere avviata entro il 1° febbraio. ...

A Bruxelles l'Italia prende il posto della Grecia : bocciata e ultima in classifica - Procedura d'infrazione a gennaio o anche prima : Nella testa dei leader europei, ormai l'Italia ha preso il posto della Grecia. Se tre anni fa era Atene la pecora nera, oggi lo è Roma. La prima è finalmente promossa, con un piano di bilancio per la prima volta "conforme al patto di stabilità e crescita", scandisce Pierre Moscovici dando "l'ottima notizia per il popolo greco e per la zona euro". l'Italia invece è bocciata, si becca un rapporto sul suo debito alto, al ...

Manovra - le prossime tappe | Ecco cosa rischia l'Italia con la Procedura di infrazione e le contromosse (tra cui la vendita degli immobili) : Le possibili sanzioni vanno da una multa fino a 9 miliardi di euro al congelamento dei fondi strutturali. Il governo prepara le contromosse, tra cui si ipotizza la vendita degli immobili dello Stato

Che cos’è la Procedura d’infrazione : Cosa prevede il temuto meccanismo che la Commissione Europea ha avviato oggi, e cosa rischia il governo italiano

