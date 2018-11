Primo sì al Ddl spazza corrotti | la maggioranza tiene | ma la palla ora passa al Senato 

Primo giro di boa per ddl spazzacorrotti - ora tocca a dl sicurezza : Roma, 22 nov., askanews, - Primo giro di boa per il ddl anticorruzione: con 288 voti a favore, 143 contrari e 12 astenuti l'aula della Camera ha licenziato il provvedimento caro a Luigi Di Maio e ...

Ddl Anticorruzione - in commissione Primo via libera al daspo per i corrotti : C’è il primo via libera al daspo a vita per i condannati per corruzione. Le commissioni Affari costituzionali e giustizia della Camera hanno approvato la norma del ddl Anticorruzione, il provvedimento che nei giorni scorsi ha provocato non poche tensioni dentro il governo e in particolare sul tema della prescrizione. Tra le altre cose oggi è stato approvato anche un emendamento che stabilisce una diminuzione delle sanzioni in caso di ...

Kate Middleton - l'indiscrezione sul Primo amore : «Al liceo stava con Harry - poi...» : Kate Middleton e l'indiscrezione sul primo amore. Nel 2011 Kate ha sposato il principe William ed è diventata duchessa di Cambridge, nonché futura regina di Inghilterra. I...

Bonafede : “Nel ddl Anticorruzione una norma per bloccare la prescrizione dopo il Primo grado” : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha dichiarato che domani presenterà un emendamento al ddl Anticorruzione per inserire una norma per bloccare la prescrizione dopo il primo grado di giudizio. La richiesta sulla prescrizione è stata avanzata a Bonafede dal Comitato Nazionale 'Noi non dimentichiamo' che riunisce tutte le associazioni delle vittime delle stragi in Italia, dalla Moby Prince, Casalecchio di Reno, il terremoto dell’Aquila ...

Vela – Rolex Middle Sea Race : Giovanni Soldini e Maserati Multi 70 chiudono al Primo posto : Rolex Middle Sea Race, Giovanni Soldini ha chiuso al primo posto assieme alla sua Maserati Multi 70 nella 39ª edizione Giovanni Soldini e Maserati Multi 70 chiudono al primo posto la 39ª edizione della Rolex Middle Sea Race. L’equipaggio italiano taglia il traguardo con un tempo di 2 giorni, 11 ore, 54 minuti e 58 secondi. Alle ore 22.54 58” locali (20.54 UTC) di lunedì Maserati Multi 70 ha tagliato per primo il traguardo della ...

Pippa Middleton ha partorito un figlio/ Grande gioia per il marito James Matthews : dalle nozze al Primo bebè : Pippa Middleton è diventata mamma. La famiglia reale si è allargata: fiocco azzurro per la sorella di Kate Middleton e James Matthews, ancora ignoto il nome(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 21:12:00 GMT)

