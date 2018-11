Primo giro di boa per ddl spazzacorrotti | ora tocca a dl sicurezza

Golf - European Tour 2019 : si riparte da Hong Kong. Tre giocatori al comando dopo il Primo giro - più indietro gli italiani : Appena il tempo di festeggiare la straordinaria vittoria di Francesco Molinari nella Race to Dubai 2018 ed è già il momento di aprire una nuova stagione. È cominciato nella notte il Honma Hong Kong Open presented by Amundi, primo evento dello European Tour 2019 che si disputa in Cina. Non sono moltissimi i giocatori di primo piano a contendersi la vittoria sul par 70 dell’Hong Kong Golf Club, anche a causa della contemporaneità con la ...

Uv, Uvp, Alpe e Sa: "senza chiarezza, elezioni anticipate sono l'unica strada" AOSTA.

Calcio - Nations League 2019 : l’Olanda vola in Germania per il Primo posto nel girone : Doveva essere la partita del riscatto per la Germania e invece la sfida di questa sera rischia di trasformarsi nella consacrazione definitiva dell’Olanda di Ronald Koeman. Oggi alle ore 20.45, presso la Veltis Arena di Gelsenkirchen (dal 2001 casa dello Schalke 04), andrà in scena l’ultima partita del Gruppo 1 League A della Nations League 2019. La classifica vede momentaneamente al comando la Francia campione del mondo con 7 punti, ...

Nations League – Svizzera da urlo! Manita al Belgio e Primo posto nel girone : la situazione delle Final Four : La Svizzera ribalta ogni pronostico e rifila 5 gol al Belgio prendendosi il primo posto nel girone: elvetici alle Final Four insieme a Portogallo e Inghilterra In attesa della sfida tra Olanda e Germania, decisiva per completare il lotto delle 4 squadre che si giocheranno le prime Final Four della neonata Nations League, quest’oggi la Svizzera si è presa le luci della ribalta grazie ad uno strepitoso successo. Nel gruppo 2 della prima ...

DIRETTA SUDTIROL VIS PESARO/ Streaming video e tv : Primo scontro tra le due squadre - Girone B - Serie C 2018 - - IlSussidiario.net : DIRETTA SUDTIROL Vis PESARO Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie C, 12giornata Girone B.

DP World Tour Championship : Molinari davanti a Fleetwood dopo il Primo giro : ...prima giornata dalle 8 alle 14 Sky Sport Golf Venerdì 16 novembre seconda giornata dalle 8 alle 14 Sky Sport Golf ...

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari quinto dopo il Primo giro del DP World Tour Championship. Al comando Otaegui e Smith : Il primo giro del DP World Tour Championship, torneo conclusivo dell’European Tour 2018 che vede in scena i migliori 60 Golfisti della stagione continentale, comincia con una coppia al comando. I due giocatori al primo posto sono lo spagnolo Adrian Otaegui e l’inglese Jordan Smith, entrambi a -6 sul par 72 di Dubai disegnato dal grande Greg Norman. In particolare, Smith è stato autore di una grandissima seconda parte del percorso, ...

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari quinto e Pavan decimo dopo il Primo giro del DP World Tour Championship. Al comando Otaegui e Smith : Il primo giro del DP World Tour Championship, torneo conclusivo dell’European Tour 2018 che vede in scena i migliori 60 Golfisti della stagione continentale, comincia con una coppia al comando. I due possessori del primo posto sono lo spagnolo Adrian Otaegui e l’inglese Jordan Smith, entrambi a -6 sul par 72 di Dubai disegnato dal grande Greg Norman, In particolare, Smith è stato autore di una grandissima seconda parte del percorso, ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018-2019 : Sassari sconfitta - lo Szolnoki Olaj si prende il Primo posto nel girone : Una brutta sconfitta per la Dinamo Sassari nella 5a e penultima giornata della prima fase a gironi della FIBA Europe Cup 2018-2019. La formazione di coach Vincenzo Esposito, già certa del passaggio del turno, cade sul campo del Szolnoki Olaj con il punteggio di 87-74 e viene raggiunta in classifica dagli ungheresi, che ora si trovano però davanti per la differenza punti nei due scontri diretti. Con tutta probabilità la squadra italiana dovrà ...

Lazio : Inzaghi - voglio Primo posto girone : ANSA, - ROMA, 8 NOV - La doppia vittoria sul Marsiglia vale la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League per la Lazio e Simone Inzaghi è raggiante dopo il 2-1 dell'Olimpico "Sono stati ...

Golf - European Tour 2018 : Sergio Garcia nettamente al comando dopo il Primo giro del Nedbank Golf Challange : Si è concluso il primo giro del Nedbank Golf Challange 2018, penultima tappa delle Rolex Series e ultimo appuntamento disponibile per conquistare l’accesso al DP World Championship di Dubai della prossima settimana. Sul par 72 del Gary Player Country Club di Sun City (Sudafrica), lo spagnolo Sergio Garcia si è portato nettamente al comando con uno strepitoso giro in 64 colpi (otto birdie e nessun bogey). Il fuoriclasse iberico, che ...

Ancelotti : «Non ci aspettavamo il Primo posto - girone equilibrato» : L’intervista a Sky Carlo Ancelotti intervistato da Sky al termine di Napoli-Psg: «Il discorso tra primo e secondo tempo? Abbiamo modificato un atteggiamento troppo prudente, nel primo tempo abbiamo lasciato spazio ai loro tre centrali, lasciandogli tempo e modo di controllare la partita. Abbiamo alzato la pressione e siamo riusciti a pareggiare, grande intensità e un gol meritato. Nel finale abbiamo pagato i primi venti minuti fatti ...

WTA Zhuhai – Sevastova risponde a Muguruza : Zhang ko - la tennista lettone conquista il Primo punto nel girone : Anastasija Sevastova conquista il primo punto nel girone B: la tennista lettone batte Zhang in due set e si prende il primo posto, a pari merito con Muguruza Esordio con vittoria per Aanastasija Sevastova nel WTA di Zhuhai. La tennista lettone supera la cinese Zhang e conquista il primo punto nel girone. Grazie al 6-0 / 7-6 (12-10) inflitto alla tennista asiatica, Sevastova risponde al successo di Muguruza nella giornata di ieri, andandosi ...