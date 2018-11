Primo giorno di Marotta con la «maglia» dell' Inter e i piani nel cassetto

MotoGp Ducati - Bagnaia : «Come Primo giorno sono molto soddisfatto» : DEBUTTO OK - Il campione del mondo Moto2 già nei primi giri ha dimostrato un feeling perfetto con la desmodromica: 38 i passaggi totali di 'Pecco', la maggior parte per adeguarsi al nuovo prototipo e ...

MotoGP - Valencia Test Day 1 : Zarco - 'La base è lontana da quello a cui ero abituato - ma è solo il Primo giorno' : La concezione della moto è totalmente diversa da quella che ho conosciuto negli ultimi due anni nel Campionato del Mondo MotoGP. Ci vorrà del tempo per noi per usare quello che abbiamo. Oggi abbiamo ...

MotoGp – Test Valencia - Iannone lento sull’Aprilia ma non se ne preoccupa : “è normale il Primo giorno” : Andrea Iannone parla dopo la prima giornata di Test a Valencia, il pilota italiano valuta la sua prima prestazione a bordo dell’Aprilia Ad appena due giorni dal Gp di Valencia, ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp 2018, va in scena la prima giornata di Test sul circuito Ricardo Tormo in vista della prossima stagione. In questa occasione, i piloti hanno messo alla prova i nuovi motori mostrando difficoltà, ma anche ...

BTP Italia - nel Primo giorno non si raggiunge neanche il mezzo miliardo : La prima, dedicata ai risparmiatori individuali e affini, ai quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze assicura la piena soddisfazione degli ordini, è iniziata ieri lunedì 19 novembre e ...

Btp Italia - partenza lenta nel Primo giorno. Sottoscritti solo 480 milioni Tria all’Ue : «Non siamo finanza allegra» : l collocamento si chiude giovedì. Lo spread sale a 32. L’intento del Tesoro è incassare tra 7 e 9 miliardi di euro, collocando un titolo indicizzato all’inflazione Italiana che avrà un rendimento minimo garantito dell’1,45%

BTp Italia - risparmiatori «freddi». Nel Primo giorno raccolti solo 481 milioni : A maggio alla fine della prima giornata si raccolse 2,3 miliardi. Il nuovo BTp Italia ha scadenza quadriennale. Il tasso cedolare minimo garantito è stato fissato all'1,45%. Mercoledì si chiude l'offerta per il retail, il 22 tocca agli istituzionali ...

Già faville al Primo giorno di Black Friday Amazon : affari Honor 9 Lite - OnePlus 6T e 10 euro omaggio : In molti sapranno che il Black Friday Amazon parte oggi 19 novembre: complice una campagna di comunicazione massiva, anche sulle reti televisive nazionali, già da queste ore in molti si saranno chiesti come iniziare a risparmiare sul noto e-commerce e proprio per questo motivo non potevamo esimerci dal segnalare quelle che definiamo le occasioni del giorno, relative all'Honor 9 Lite ma anche al OnePlus 6T. Partiamo proprio dall'Honor 9 Lite. ...

Il Primo giorno della rivoluzione : ... quello con cui la Germania e la Francia hanno abbondantemente profanato in questi anni l'ideale originario dell'Unione Europea, conquistato in parte l'economia italiana e ferito la Grecia quasi a ...

Monica Lewinsky rivela di aver mostrato il suo perizoma a Bill Clinton per attrarlo il giorno del loro Primo incontro : Monica Lewinsky torna a parlare del suo primo incontro con Bill Clinton nella serie di documentari di A&E, network televisivo statunitense, The Clinton Affair. Il 14 novembre del 1995 Lewinsky era stata chiamata per dare una mano come centralinista. C'era stata una festa a sorpresa per uno dei membri dello staff di Clinton e Monica Lewinsky racconta di aver lasciato appositamente scoperto il suo perizoma per attrarre il Presidente. la ...

Giulia Bongiorno : 'Lo stop alla prescrizione dopo il Primo grado è una bomba atomica sulla giustizia italiana' : E' come mettere 'una bomba atomica sotto il sistema giudiziario italiano'. Giulia Bongiorno bolla così, senza mezzi termini, lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Ospite di Maria ...

Rugby - Primo giorno di lavoro per la Nazionale Italiana a Chicago : sabato il match con l’Irlanda : Il match si giocherà al Soldier Field, stadio di casa dei Chicago Bears di Football Americano primo giorno di lavoro sul campo per la Nazionale Italiana Rugby a Chicago. Gli Azzurri, arrivati nel pomeriggio di ieri alle 16 all’”O’Hare International Airport”, iniziano ufficialmente la preparazione del primo test match – nella città americana – che li vedrà protagonisti contro l’Irlanda nell’iconico “Soldier Field”, stadio di casa dei ...

La "scienza addosso" che va in mezzo alla gente : dentro i laboratori del Primo giorno di Fermhamente : Se la scienza, quindi, può proporsi il nobile obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale ampliandone la fruizione anche per i disabili, un'altra finalità che può proporsi è quella di fondare su ...

SAN LUCA - ONOMASTICO/ Santo del giorno - lui fu il Primo iconografo cristiano. Il suo simbolo è il toro alato : Il Santo del giorno di oggi, 18 ottobre, è San LUCA: si commemora soprattutto la figura di uno dei quattro Evangelisti. Nato ad Antiochia nel 9 d.C. morì proprio il 13 ottobre del 93.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 12:11:00 GMT)