Pressing renziano su Minniti : “Lotti guidi la campagna per le primarie” : La richiesta c’è stata, ed è di quelle che pesano: Luca Lotti come coordinatore della campagna congressuale di Marco Minniti. Arriva dal cuore del Giglio magico, e dà l’idea di come il mondo renziano abbia deciso di investire sulla candidatura dell’ex ministro dell’Interno. I numeri dei gruppi parlamentari parlano chiaro: 33 senatori su 52 e 70 dep...