Premi | Palermo | domani cerimonia ' Rosa Balistreri e Alberto Favara'

Premio App4Sud : il Comune di Bari Premiato a Palermo per BaRisolve : ... è una delle App vincitrici del Premio App4Sud, lanciato da FPA , società del Gruppo Digital 360 che favorisce l'incontro e la collaborazione tra PA, imprese, mondo della ricerca e società civile, ...

Haftar stringe la mano al Premier Conte durante il summit a Palermo : Haftar è giunto a Palermo, lo accoglie il premier Conte “In Libia si è avviato un percorso di stabilizzazione. Facciamo questa conferenza per il popolo libico e perché vogliamo che il popolo libico possa decidere in via democratica del proprio futuro”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una dichiarazione a Villa Igiea prima dell’inizio della conferenza sulla Libia di Palermo. “L’Italia ha promosso questa ...

Libia - a Palermo il Premier Conte mette insieme i nemici Sarraj e Haftar : Uno di questi è il permanere dello scontro tra le due anime del mondo libico e arabo più in generale: quella dei regimi relativamente laici e il fronte islamico dove primeggiano i Fratelli Musulmani. ...

Libia - vertice a Palermo tra Conte - Haftar e al-Sarraj. Stretta di mano davanti al Premier : Hanno inizio i lavori della conferenza di Palermo sul futuro della Libia . I leader politici di tutto il mondo - arrivati ieri in Italia - si riuniscono oggi nel capoluogo siciliano con l'obiettivo di trovare una soluzione alla stabilizzazione del paese nordafricano. Ieri sera il maresciallo libico ...

Haftar stringe la mano al Premier Conte durante il summit a Palermo : Haftar è giunto a Palermo, lo accoglie il premier Conte “In Libia si è avviato un percorso di stabilizzazione. Facciamo questa conferenza per il popolo libico e perché vogliamo che il popolo libico possa decidere in via democratica del proprio futuro”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una dichiarazione a Villa Igiea prima dell’inizio della conferenza sulla Libia di Palermo. “L’Italia ha promosso questa ...

Libia - al via summit di Palermo. Premier Conte : “Non improvvisiamo. Al lavoro per un compromesso tra Haftar e Sarraj” : Inizierà oggi a Palermo il summit che si prefigge di ‘risolvere‘ la questione della Libia. Con un grande punto interrogativo: la presenza alla Conferenza di Khalifa Haftar, capo dell’esercito di Tobruk. Il Premier Giuseppe Conte sembra però non avere dubbi. “Mi aspetto che Haftar sia presente perché sicuramente è uno degli attori determinanti per la stabilizzazione del suo paese”, ha affermato il presidente del ...

Palermo : a Elvira Terranova e Franca Viola il 'Premio Coraggio Emanuela Loi' (3) : (AdnKronos) - L’iniziativa che vedrà la partecipazione di Marina Turco, responsabile News TGS e RGS, ha avuto il patrocinio della Polizia di Stato, Regione Siciliana, Università degli studi di Palermo, Banca Igea e Palermo Capitale della Cultura. Inoltre Monica Cerrito, poetessa, nel corso della ser

Palermo : a Elvira Terranova e Franca Viola il 'Premio Coraggio Emanuela Loi' (2) : (AdnKronos) - Le premiate saranno Claudia Loi, sorella di Emanuela, l’avvocato e deputato del Pd, Lucia Annibali, Franca Viola, la prima donna in Sicilia a rifiutare il matrimonio riparatore diventata un simbolo della crescita civile dell'Italia nel secondo dopoguerra e dell'emancipazione delle donn

Serie B : Nestorovski Premia il Palermo - sorridono Brescia e Spezia : Rosanero in festa, battuto 1-0 il Crotone nel finale. Il Padova si illude prima di venire travolto nella ripresa, Livorno ancora ko

"Scrivere con la luce" - Palermo celebra il Premio Oscar Vittorio Storaro : Tre volte premio Oscar, con i film 'Apocalypse Now', 'Reds' e 'L'ultimo Imperatore',, da sempre abituato a lavorare con i più grandi, insignito a giugno della Laura Honoris Causa in 'Scienze dello ...

Palermo : il sindaco Orlando diserta la visita del Premier Conte. Il Premier : “Non è corretto” Guarda il VIDEO : Non c’è il presidente della Regione Nello Musumeci, ufficialmente per ragioni d’ufficio, non c’è soprattutto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che invece spara ad alzo zero sul taglio dei fondi per le periferie. Le maggiori cariche istituzionali siciliane disertano a sorpresa la prima visita del premier Giuseppe Conte nell’Isola. Un caso che esplode nel giorno dell’inaugurazione, da parte del premier, dell’anno scolastico ...

(VIDEO) Il Premier Giuseppe Conte contro il sindaco di Palermo Leoluca Orlando : Il premier Conte va pesante sul sindaco di Palermo Leoluca Orlando Il premier giunge a Palermo, nella scuola di Puglisi (Leggi l’articolo), ma la sua presenza non viene considerata dal sindaco di Palermo, che diserta e non si presenta in segno di protesta. Conte non la prende benissimo e lo dice apertamente ai presenti e spiegando alcuni aneddoti contro il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando Il premier #Conte a #Palermo, il sindaco ...

Il Premier Conte a Palermo - ma Leoluca Orlando non c'è... : ...

Palermo - il sindaco Orlando non accoglie il Premier Conte : “Scippati fondi a periferie”. “Falso. Trovati i soldi” : Non ha accolto il presidente del consiglio in visita nella sua città per l’inaugurazione dell’anno scolastico. Il motivo? La querelle sui fondi per le periferie che ha contrapposto nelle ultime settimane l’esecutivo e i comuni italiani. Un accordo era stato raggiunto tra Anci e governo la sera dell’11 settembre, ma oggi il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando ha disertato la visita del premier Giuseppe Conte nella scuola ...