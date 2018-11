possibile essere anti-social? Se ne è discusso al Pane | Web e Salame 2018

Panchina Genoa - Juric rischia già di essere esonerato : si profila un nuovo possibile ribaltone in casa rossoblu : A più di un mese dal ritorno sulla Panchina del Genoa, Juric rischia di essere già mandato via dopo il ko contro il Napoli L’avventura di Ivan Juric sulla Panchina del Genoa pare essere arrivata di nuovo al capolinea, il presidente Preziosi infatti sta valutando l’esonero dell’allenatore croato arrivato poco più di un mese fa per sostituire Ballardini. I risultati ottenuti nelle ultime uscite non hanno per niente convinto ...

Intervista a Neal Adams : 'Gli eroi? Nei limiti del possibile devono essere perfetti' : Perciò quando ho deciso di tornare nel mondo del fumetto e ho pubblicato quel primo capitolo, a fronte dell'ammontare di critiche ho chiamato DC Comics e detto loro "Ragazzi, su internet me ne stanno ...

Essere davvero felici è possibile : ecco i 5 ingredienti per riuscirci : Arrivare a vivere un momento così percepito è un grande traguardo e quello che molti pensano è che una volta raggiunto saremo per sempre in pace con il mondo. Mentre piuttosto è come quando ...

NBA – Kevin Durant fa tremare gli Warriors : “futuro? Voglio essere il più onesto possibile” : Kevin Durant commenta i rumor sul suo futuro senza nè smentire, nè confermare il suo addio: gli Warriors tremano, è in arrivo un nuovo capitolo della carriera di KD? Kevin Durant è una delle superstar più influenti della lega. Il cestista dei Golden State Warriors non è soltanto uno dei migliori giocatori attualmente in circolazione, ma risulta essere un vero e proprio valore aggiunto, in grado di cambiare da solo gli equilibri di un team. ...

F1 - possibile ribaltone ai vertici della Ferrari : il motivo potrebbe essere… la Juventus! : Già presente nel CdA della Juventus, Maurizio Arrivabene secondo alcuni rumors potrebbe prendere il posto di Marotta come ad del club bianconero La separazione tra Beppe Marotta e la Juventus potrebbe avere ripercussioni anche in casa Ferrari, con un clamoroso ribaltone al vertice della Gestione Sportiva. Photo4/LaPresse Maurizio Arrivabene infatti fa parte ormai da tempo del CdA del club bianconero, posizione che lo porta ad essere uno ...

Kimi Raikkonen - GP Russia 2018 : “Se vogliamo vincere il Mondiale dobbiamo essere il più possibile davanti con due macchine” : Kimi Raikkonen con il suo solito pragmatismo non si fa distrarre troppo dalle chiacchiere del mercato piloti che, indirettamente, lo hanno riguardato in quest’ultima settimana. L’annuncio di Antonio Giovinazzi, pilota dell’Alfa Romeo-Sauber dal 2019 e suo compagno di squadra, non lo ha smosso più di tanto perché il finlandese è concentrato sulle ultime sei gare da fare con la Ferrari e sul cercare di fare il meglio possibile ...

Toto Wolff - GP Russia 2018 : “Meglio essere in vetta ma siamo motivati per fare il meglio possibile nelle restanti sei gare” : Non si può certo dire che sia un momento negativo per la Mercedes nel Mondiale di Formula Uno 2018. In vetta alla graduatoria dei piloti e dei costruttori, le Frecce d’Argento, a sei gare dal termine dal campionato, vogliono allungare la loro striscia vincente, dopo l’inaspettato trionfo di Singapore con Lewis Hamilton, su una pista che sulla carta avrebbe dovuto favorire la Ferrari. La W09 ha invece centrato il bersaglio grosso e ...