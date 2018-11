Ponte | corso Perrone riaperto Rimossa una trave pericolante da uno dei monconi

Ponte - corso Perrone riaperto. Bucci : «10 giorni per esaminare i progetti» | : Le operazioni hanno avuto un lieve ritardo perché i sensori sui monconi hanno lanciato il segnale d’allarme. Ansaldo Energia: «Parteciperemo con un’idea per contribuire alla demolizione»

Ponte - corso Perrone riaperto | : Le operazioni hanno avuto un lieve ritardo perché i sensori sui monconi hanno lanciato il segnale d’allarme. Ansaldo Energia: «Parteciperemo con un’idea per contribuire alla demolizione»

Ponte Morandi - riaperto corso Perrone : La cerimonia di riapertura ha avuto un lieve ritardo perché i sensori posti sui monconi hanno lanciato il segnale d’allarme

Maratona New York 2018 : il percorso. Dal Ponte di Verrazzano a Central Park - tracciato durissimo! : Il percorso della Maratona di New York 2018 è molto esigente, le salite della 1st Avenue e di Central Park lo rendono complicato e il dislivello verticale di 253 metri fa salire inevitabilmente i vari tempi di percorrenza rispetto a una 42 km totalmente pianeggiante come può essere quella di Berlino. Il tracciato si può dividere in due parti: dalla partenza a Queensborough Bridge, dallo stesso Ponte fino al traguardo. Se il primo segmento è ...

Il commissario per la ricostruzione Gemme : "Percorso veloce per nuovo Ponte". Toti : "Non sarà facile" : Una squadra, subito. Poi impegno. E velocità nelle decisioni e nell'esecuzione. Intanto le dimissioni di Claudio Gemme, 71 anni, ex Finmeccanica e ex Ansaldo, oggi presidente di Fincantieri Sistemi integrati, sono già sul tavolo dell'azienda in attesa che, magari tra una decina di giorni, venga perfezionato l'incarico di commissario straordinario per la ricostruzione di Ponte Morandi. Un incarico per il quale Gemme ha già ...

Ponte Genova - Gemme a Sky tg24 : 'Necessario un percorso veloce' - : Il manager di Fincantieri, probabile commissario straordinario per la ricostruzione, dice: "Otto mesi mi sembrano pochi per ricostruire". "Prometto impegno, grande dedizione e una costruzione rapida"

Ponte Morandi - il commissario designato : “Tempi per la ricostruzione? Otto mesi mi sembrano pochi. Serve percorso veloce” : “Tempi? in questo momento non lo so, devo vedere il progetto. Otto mesi però mi sembrano pochi”. Da quando venerdì Ilfattoquotidiano.it ha anticipato la scelta del governo, Claudio Andrea Gemme, commissario designato dal governo per l’emergenza Genova, parla per la prima volta della ricostruzione del Ponte Morandi, crollato il 14 agosto provocando 43 morti. Il manager genovese di Fincantieri, toccato dal crollo poiché la sua ...