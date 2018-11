Politica agricola | contadini voglio stabilità e meno burocrazia

swissinfo.ch

: RT @mercedesbresso: PAC: bando 'sostegno a favore di misure di informazione riguardanti la politica agricola comune per il 2019'. https://t… - GianluSaccomani : RT @mercedesbresso: PAC: bando 'sostegno a favore di misure di informazione riguardanti la politica agricola comune per il 2019'. https://t… - mercedesbresso : PAC: bando 'sostegno a favore di misure di informazione riguardanti la politica agricola comune per il 2019'. -

(Di giovedì 22 novembre 2018) Questi obiettivi non sono raggiunti dal progetto di2022 , PA22+, posto in consultazione dal Consiglio federale, è stato evidenziato. In particolare, l'USC sottolinea che il valore ...