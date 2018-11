PlayDiablo4 com | l' autore modifica il redirect del sito

PlayDiablo4.com è la meravigliosa presa in giro che rimanda a Path of Exile : Come abbiamo visto l'annuncio di Diablo Immortal e il silenzio per quanto riguarda Diablo 4 hanno avuto delle conseguenze piuttosto importanti. Le azioni di Activision Blizzard hanno perso valore, è stata creata una petizione online per la cancellazione di Immortal e altri esponenti del genere diablo-like non hanno perso l'occasione di prendere in giro l'annuncio dello spin-off mobile di Blizzard (sì Warhammer: Chaosbane stiamo parlando di te) e ...