Piscina Verdeaqua | la Cgil chiede senso di responsabilità per riapertura struttura

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 22 novembre 2018) L'Aquila - Abbiamo appreso dall’assessore allo Sport e dai tecnici del Comune, invitati alla riunione della terza commissione consiliare convocata con all’ordine del giorno “: situazione dello stabile e del personale”, della notifica da parte della Asl della relazione tecnica contenente specifiche richieste documentali utili alladel complesso sportivo. Documentazione che dovrà essere fornita dall’attuale gestore all’amministrazione, come da nota inviata da quest’ultima. La produzione dei documenti da parte della CooperativaSmile, che gestisce l’impianto da oltre 20 anni, rappresenta il primo passo affinché si possa adempiere alle prescrizioni indicate dall’azienda sanitaria per ladell’impianto sportivo di Santa Barbara. Chiediamo pertanto un atto di responsabilità da parte di tutti gli attori coinvolti nella ...