Pierluigi Gollini non ho mai tradito Giulia Provvedi

GfVip : Pierluigi Gollini querela il programma - Giulia Provvedi ne viene a conoscenza : Il nuovo appuntamento televisivo del Grande Fratello Vip, il reality-show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini, ha visto la conduttrice del programma riferire a Giulia Provvedi che il suo attuale ragazzo, Pierluigi Gollini, ha provveduto a querelare il programma a seguito di quanto è stato dichiarato dalla blogger Deianira Marzano. Quest'ultima aveva dato vita al gossip sul presunto tradimento che Gollini avrebbe ...

Gf Vip - Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini : il tradimento non c’è stato : Lui si dichiara fedele: “Basta falsità, io non ho tradito la mia Giulia”. Stop alla macchina del gossip, la bionda delle Donatella non è stata tradita dal fidanzato Pierluigi Gollini e non farà la fine di Francesco Monte all’epoca dell’Ignazio Moser e Cecilia Roddiguez – gate: lo apprendiamo nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda giovedì 22 novembre. GF Vip, Giulia Provvedi e Pierluigi ...

Pierluigi Gollini DIFFIDA IL GRANDE FRATELLO VIP/ Chiede privacy - e la storia con Giulia Provvedi... - IlSussidiario.net : PIERLUIGI GOLLINI potrebbe entrare nella casa del GRANDE FRATELLO Vip 2018 per rassicurare la fidanzata Giulia Provvedi circa il presunto tradimento

Gf Vip - Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini : il tradimento non c’è stato : Lui si dichiara fedele: “Basta falsità, io non ho tradito la mia Giulia”. Stop alla macchina del gossip, la bionda delle Donatella non è stata tradita dal fidanzato Pierluigi Gollini e non farà la fine di Francesco Monte all’epoca dell’Ignazio Moser e Cecilia Roddiguez – gate: lo apprendiamo nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda giovedì 22 novembre. GF Vip, Giulia Provvedi e Pierluigi ...

Gf Vip - Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini : la verità del calciatore sul presunto tradimento : Lui si dichiara fedele: “Basta falsità, io non ho tradito la mia Giulia”. Stop alla macchina del gossip, la bionda delle Donatella non è stata tradita dal fidanzato Pierluigi Gollini e non farà la fine di Francesco Monte all’epoca dell’Ignazio Moser e Cecilia Roddiguez – gate: lo apprendiamo nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda giovedì 22 novembre. GF Vip, Giulia Provvedi e Pierluigi ...

Gf Vip - Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini : la verità del calciatore sul presunto tradimento : Lui si dichiara fedele: “Basta falsità, io non ho tradito la mia Giulia”. Stop alla macchina del gossip, la bionda delle Donatella non è stata tradita dal fidanzato Pierluigi Gollini e non farà la fine di Francesco Monte all’epoca dell’Ignazio Moser e Cecilia Roddiguez – gate: lo apprendiamo nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda giovedì 22 novembre. GF Vip, Giulia Provvedi e Pierluigi ...

Pierluigi Gollini non ha tradito Giulia Provvedi : le sue parole : GF Vip: Giulia Provvedi tradita da Pierluigi Gollini? Parla lui Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda Lunedì scorso su Canale 5, Giulia Provvedi è stata informata dalla conduttrice Ilary Blasi e dall’opinionista Alfonso Signorini che in questi ultimi giorni sono circolati on line diversi rumor inerenti al fatto che il fidanzato Pierluigi Gollini pare sia stato sorpreso in un locale a Milano in compagnia di una ragazza. ...

Parla Pierluigi Gollini - il fidanzato di Giulia Provvedi : Foto: Mediaset Il portiere ha voluto smentire le accuse di tradimento Il giovane portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini si trova in questo momento al centro della cronaca rosa italiana perché accusato di aver tradito la fidanzata, la concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip Silvia Provvedi, la bionda del duo Le Donatella. Il ragazzo, molto ...

Gf Vip 2018 - Pierluigi Gollini : "Giulia Provvedi? Mai tradita" : Il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini, al centro della cronaca rosa perché accusato di aver tradito la fidanzata Giulia Provvedi, concorrente del “Grande Fratello Vip 3”, parla per la prima volta al settimanale Spy nel numero in edicola da venerdì 23 novembre: Io gioco a calcio, gli altri coi sentimenti delle persone. Non voglio rincorrere il caos mediatico e rischiare di aumentare la popolarità di chi cerca pubblicità: dico solo ...

Ma Giulia Provvedi è stata tradita? Arriva la risposta di Pierluigi Gollini : Il gossip che riguarda Giulia Provvedi, la gemella bionda delle Donatella, è esploso nella puntata di lunedì sera del Grande Fratello Vip. Dopo mesi trascorsi in attesa di notizie o di un messaggio da parte del fidanzato Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta, in trasmissione la Provvedi ha subito un duro colpo. Sia la Blasi che Signorini, avrebbe informato la concorrente con una notizia sconcertante: il fidanzato sarebbe stato pizzicato ...

Grande Fratello Vip - Giulia Provvedi tradita - arriva la risposta del fidanzato Pierluigi Gollini : di Emiliana Costa Giulia Provvedi tradita? arriva la risposta del fidanzato Pierluigi Gollini . Durante la puntata del Grande Fratello Vip , andata in onda ieri sera, la gemella bionda delle Donatella ...

Giulia Provvedi furiosa con Pierluigi Gollini : arriva lo sfogo al GF Vip : Grande Fratello Vip: Pierluigi Gollini fa soffrire Giulia Provvedi La nuova puntata della terza edizione del GF Vip andata in onda ieri sera su Canale 5 non è stata affatto semplice per la concorrente Giulia Provvedi. Il motivo? La conduttrice Ilary Blasi ha svelato alla giovane che l’influencer Deianira Marzano, circa 10 giorni fa, ha rivelato su instagram di aver avvistato il suo fidanzato Pierluigi Gollini in compagnia di un’altra ...

Gossip - Pierluigi Gollini pubblica una dedica d'amore sui social per Giulia Provvedi : Pierluigi Gollini, dopo i sospetti circa un presunto tradimento che avrebbe perpetrato ai danni della fidanzata Giulia Provvedi, ha postato su Instagram una dedica d'amore indirizzata proprio all'attuale compagna. L'undicesima puntata del Grande Fratello Vip è stata piena di emozioni, ma anche di notizie poco piacevoli per alcuni concorrenti. Nelle scorse settimane, su Instagram, la blogger partenopea Deianira Marzano ha rivelato di aver visto ...

Grande Fratello Vip news - Pierluigi Gollini risponde alle accuse : il messaggio su Instagram per Giulia : Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, la conduttrice Ilary Blasi ha mostrato le dichiarazioni di Deianira Marzano a Silvia e Giulia Provvedi. La blogger ha affermato di aver visto Pierluigi Gollini, fidanzato della bionda delle Donatella, in una nota discoteca milanese mentre si intratteneva con una ragazza. Giulia ovviamente non ha accolto bene le dichiarazioni, ma è stata rasserenata dalla sorella e dalle parole di Alfonso ...