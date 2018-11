Pierluigi Gollini non ha tradito Giulia Provvedi | le sue parole

Parla Pierluigi Gollini - il fidanzato di Giulia Provvedi : Foto: Mediaset Il portiere ha voluto smentire le accuse di tradimento Il giovane portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini si trova in questo momento al centro della cronaca rosa italiana perché accusato di aver tradito la fidanzata, la concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip Silvia Provvedi, la bionda del duo Le Donatella. Il ragazzo, molto ...

Ecco chi è Pierluigi Gollini - il fidanzato di Giulia Provvedi [FOTO] : Pierluigi Gollini è un calciatore italiano, portiere dell’Atalanta. Ha iniziato tra i Giovanissimi Nazionali della SPAL. Dopo essersi svincolato dal Manchester Utd, il 2 luglio 2014 viene tesserato dal Verona. Nella stagione successiva inizia come secondo portiere ma conquista il posto da titolare, complice anche la messa fuori rosa di Rafael. L’8 luglio 2016 firma un contratto quadriennale con l’Aston Villa, club della ...

Chi è Pierluigi Gollini - il fidanzato di Giulia Provvedi : Pierluigi Gollini non è solo un calciatore molto famoso, ma anche il fidanzato di Giulia Provvedi. I due fanno coppia fissa ormai da diverso tempo, anche se alcuni pettegolezzi sembrano aver messo in dubbio la relazione. 23 anni e il ruolo di portiere nell’Atalanta, Pierluigi Gollini è un volto conosciuto per gli amanti del calcio e nell’ultimo periodo anche per quelli del gossip. Da più di un anno infatti ha iniziato una relazione ...