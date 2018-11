Pieraccioni all' Uci di Campi per presentare il film e salutare il pubblico

Somiglia alla ex Laura Torrisi! Leonardo Pieraccioni la fidanzata Teresa Magni : Il primo bacio pubblico per Leonardo Pieraccioni e la nuova fidanzata, Teresa Magni. Il regista toscano, come ha fatto sapere Leggo.it, ha messo fine alla sua relazione con l’ex gieffina ora attrice Laura Torrisi, da cui è nata la figlia Martina. Mentre Laura ha cancellato dal suo profilo Instagram le foto col fidanzato (ex?) Luca Betti, Leonardo esce allo scoperto con la sua nuova fiamma. Pieraccioni, 53 anni, è stato infatti sorpreso da “Diva ...

