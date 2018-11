Picchia la compagna e la minaccia con una pistola | arrestato

Picchia la compagna incinta e la costringe a vivere in edificio abbandonato - arrestato 24enne tunisino - : Ha aggredito la sua compagna incinta . E non era la prima volta che un 24enne tunisino alzava le mani, che diventava aggressivo dopo aver fatto uso di alcool e droga. L'unica differenza è che qualcuno ...

17enne malata di tumore Picchia ta da compagna di classe : Una ragazza di 17 anni , malata di cancro, bullizzata e picchiata da una compagna di classe . Accade in una scuola di Sant'Anastasia, in provincia di Napoli , secondo quanto rivela 'Il Mattino'. La ...

Napoli - malata di cancro bullizzata e Picchia ta dalla compagna di classe : È finita in ospedale dopo essere stata aggredita da una compagna di classe e ogni giorno diventa sempre più difficile per lei trovare la voglia di andare a scuola. La storia di Alessia...

Malata di cancro bullizzata e Picchia ta dalla compagna : È finita in ospedale dopo essere stata aggredita da una compagna di classe e ogni giorno diventa sempre più difficile per lei trovare la voglia di andare a scuola. La storia di Alessia...

Vibo Valentia - non vuole a casa i figli della compagna : la sequestra e Picchia per ore : Tre fratelli sono stati arrestati tra Vibo Valentia e Bologna con le accuse di sequestro di persona, lesioni e maltrattamenti in famiglia. Avrebbero portato in un magazzino, legato e picchiato brutalmente la compagna del maggiore dei tre fratelli. Il movente da ricondurre alla contrarietà della famiglia dell’uomo ad avere in casa i figli della vittima.Continua a leggere