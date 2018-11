Piazza Affari negativa con petroliferi e TIM FTSE MIB -0 | 69%

Piazza Affari in rosso insieme agli altri Eurolistini : Le principali Borse europee terminano la seduta in territorio negativo . Piazza Affari si allinea e lascia sul parterre circa mezzo punto percentuale, pur mostrando un calo meno consistente rispetto ...

Piazza Affari in saldo del 20% è l'altra faccia dello spread : Ma in più sta scontando un marcato rischio di rallentamento anche dell'economia domestica. In questo momento il mercato sta scommettendo su una crescita del Pil dell'Italia per il 2019 tra lo 0,5% e ...

Piazza Affari in saldo del 20% è l’altra faccia dello spread : La violenta correzione partita da maggio ha ridotto le capitalizzazioni delle società (rendendo più agevoli eventuali progetti di scalata) e schiacciato i multipli del listino milanese. I titoli valgono oggi 10,3 volte gli utili attesi per il 2019 rispetto a una media europea di 12,2 ...

Piazza Affari : in forte denaro Piquadro : Ottima performance per il produttore italiano di pelletteria , che scambia in rialzo del 3,28%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

Mercati deboli inclusa Piazza Affari : Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee . L' Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,26%. Lieve aumento dell' oro , che sale a 1.228,4 ...

Vola a Piazza Affari Datalogic : Rialzo per Datalogic , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,86%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Datalogic ...

Piazza Affari : scatto rialzista per Banca Carige : Prepotente rialzo per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che mostra una salita bruciante del 5,88% sui valori precedenti. L'andamento di Banca Carige nella settimana, rispetto al FTSE MIB , ...

Piazza Affari torna giù. Analisti : spread e BTP ancora da temere : ... in quanto rappresenta una minaccia per l'economia italiana, le sue imprese, i risparmiatori e i contribuenti, semplicemente perché rischia di aumentare il debito. Bocciature UE già prezzata, ma non ...

Piazza Affari : allunga il passo Saras : Grande giornata per la società energetica , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,83%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Saras evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

Piazza Affari : ingrana la marcia Technogym : Ottima performance per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness , che scambia in rialzo del 2,59%. Il movimento di Technogym , nella settimana, segue nel bene e nel male l'...

Europa in calo. Piazza Affari fanalino di coda : Partenza in rosso per le principali borse europee, con Piazza Affari che mostra la peggiore performance. L' Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,14. L' Oro è sostanzialmente ...

Piazza Affari ancora in rosso Spread in leggero allargamento : Niente da fare per i listini europei. Dopo una chiusura positiva di Wall Street e di Tokyo, sui mercati azionari del Vecchio Continente torna l'incertezza.Le Borse europee viaggiano in negativo Segui su Affaritaliani.it

