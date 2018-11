Piazza Affari | in forte denaro Piquadro

Mercati deboli inclusa Piazza Affari : Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee . L' Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,26%. Lieve aumento dell' oro , che sale a 1.228,4 ...

Vola a Piazza Affari Datalogic : Rialzo per Datalogic , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,86%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Datalogic ...

Piazza Affari : scatto rialzista per Banca Carige : Prepotente rialzo per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che mostra una salita bruciante del 5,88% sui valori precedenti. L'andamento di Banca Carige nella settimana, rispetto al FTSE MIB , ...

Piazza Affari torna giù. Analisti : spread e BTP ancora da temere : ... in quanto rappresenta una minaccia per l'economia italiana, le sue imprese, i risparmiatori e i contribuenti, semplicemente perché rischia di aumentare il debito. Bocciature UE già prezzata, ma non ...

Piazza Affari : allunga il passo Saras : Grande giornata per la società energetica , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,83%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Saras evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

Piazza Affari : ingrana la marcia Technogym : Ottima performance per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness , che scambia in rialzo del 2,59%. Il movimento di Technogym , nella settimana, segue nel bene e nel male l'...

Europa in calo. Piazza Affari fanalino di coda : Partenza in rosso per le principali borse europee, con Piazza Affari che mostra la peggiore performance. L' Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,14. L' Oro è sostanzialmente ...

Piazza Affari ancora in rosso Spread in leggero allargamento : Niente da fare per i listini europei. Dopo una chiusura positiva di Wall Street e di Tokyo, sui mercati azionari del Vecchio Continente torna l'incertezza.Le Borse europee viaggiano in negativo Segui su Affaritaliani.it

Legge di bilancio - l’Ue boccia la manovra. L’Italia verso la procedura di infrazione. Spread in calo - Piazza Affari a +1 - 41% : Il commissario per gli Affari economici Moscovici: «ancora troppi dubbi sulla crescita e sul deficit. La manovra comporterà dei rischi per tutta l’economia italiana»

SPREAD CHIUDE A 309 PUNTI DOPO BOCCIATURA UE SU MANOVRA/ Bene Piazza Affari - flop per Btp Italia - IlSussidiario.net : SPREAD cala DOPO la BOCCIATURA della Ue per la MANOVRA Italiana: Borsa a Piazza Affari si rafforza, cresce la fiducia dei mercati nella Commissione

Piazza Affari chiude in positivo ma non decolla l'asta dei Btp Italia | Spread sotto i 310 punti : Si tratta del peggior risultato delle 14 edizioni dell'asta sui bond governativi destinati ai risparmiatori

Piazza Affari chiude in positivo ma non decolla l'asta dei Btp : Mentre da Bruxelles arriva la bocciatura definitva della Commissione europea sulla manovra italiana, lo spread chiude la giornata in calo ma si conferma debole la domanda per il Btp.Al termine della terza giornata che chiude la fase di collocamento alla clientela retail, le sottoscrizioni si fermano a 140,6 milioni di euro. Il bond governativo destinato ai risparmiatori è parecchio debole. Si tratta del peggior risultato delle 14 edizioni del ...