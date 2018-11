Amazzonia : l'80% dei Pesci è contaminato da microplastiche : ... i nostri dati rappresentano una preoccupazione per la salute pubblica, perché l'Amazzonia vanta il più grande consumo pro capite di pesce al mondo". Per approfondire: Allarme, anche nelle feci umane ...

Oroscopo del giorno 23 novembre : venerdì passioni 'bollenti' per Scorpione e Pesci : L'Oroscopo del giorno 23 novembre mette sul piatto della bilancia l'andamento previsto dall'Astrologia per questo venerdì. Ansiosi di mettere le mani sulla nuova classifica interessante i dodici segni? Bene, prima però ci preme segnalare un transito astrale molto interessante ai fini sentimentali o affettivi in generale. Curiosi? Togliamo allora subito il punto interrogativo annunciando con una certa soddisfazione il transito della Luna in ...

Rio delle Amazzoni - 8 Pesci su 10 contaminati dalle microplastiche : Persino il temibile piranha, protagonista di innumerevoli fatti di cronaca che hanno acceso le fantasie delle popolazioni Amazzoniche, è stato tratto in inganno da quello strano cibo colorato che ha ...

TG : chiusa Pescicoltura - dopo ricovero coatto del titolare : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Oroscopo del giorno 20 novembre con classifica : in amore vola il Sagittario - giù i Pesci : L'Oroscopo del giorno 20 novembre ha già stilato il resoconto estrapolato dall'Astrologia, quest'oggi applicata al prossimo martedì. Come sempre a tenere alta la curiosità è l'attesissima classifica con le stelline quotidiane supportate dalle immancabili previsioni su amore e lavoro interessanti gli ultimi sei simboli dello zodiaco. Ovviamente tale riferimento, per chi ancora non lo sapesse, è rivolto in esclusiva per i soli Bilancia, Scorpione, ...

Cimbali e Fusco insieme a RiPescia : Sergio Cimbali esporrà le sue sculture a Ripescia dove si sta svolgendo l'assemblea dei circoli di Legambiente. Le sue opere esposte in tutto il mondo

Oroscopo sabato 17 novembre - serata favolosa per Scorpione e Pesci : È pronto l'Oroscopo di sabato 17 novembre. Le previsioni astrologiche annunciano una giornata all'insegna del divertimento ma abbastanza fredda. A giovarne maggiormente saranno i segni d'acqua, ovvero Cancro, Pesci e Scorpione. Vediamo nel dettaglio che cosa potrebbe accadere e i consigli delle stelle. L'Oroscopo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine Ariete: sarà una giornata interessante specialmente nella sfera sentimentale dove ...

Legambiente - torna a RisPescia l'appuntamento con l'assemblea dei circoli : Moltissimi i temi che verranno affrontati: dalla sfida della riqualificazione ambientale e sociale per accelerare la rivoluzione climatica all'economia circolare, all'economia circolare passando per ...

L'oroscopo del 2019 : annata fortunatissima in amore per Gemelli - Ariete e Pesci : amore, affari, salute, lavoro: come sarà il vostro 2019? Il nuovo anno inizierà alla grande per i nati sotto il segno della Bilancia, il quale riscatteranno un 2018 non sempre positivissimo e fortunato. Si prospettano 365 giorni di grande prosperità e successo nel lavoro e in amore anche per Pesci, Ariete e Gemelli. I segni dello zodiaco meno fortunati dell'anno venturo saranno Cancro e Acquario. Novità e piacevoli sorprese attendono anche i ...

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 novembre - shopping 'folle' per Gemelli - Cancro e Pesci : L'Oroscopo della settimana dal 19 al 25 novembre annuncia giorni di 'follia', almeno per quel che riguarda le proprie tasche, per molti segni dello zodiaco i quali si troveranno nel pieno spirito di Natale. Infatti, nonostante manchino ancora molte settimane, si inizieranno già a fare i progetti ed anche a comperare i primi regali. Ma le stelle avvertono: attenzione a non spendere troppo. L'Oroscopo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e ...

Pesci : “Non invocare mai gli dèi a meno che tu non voglia farli apparire davvero”, avvertiva lo scrittore G.K. Chesterton. “Li infastidisce molto”. Anche i miei maestri mi hanno dato consigli simili. Non chiedere agli dèi d’intervenire... Leggi

Oroscopo del giorno 16 novembre : Luna in Pesci - ottimo venerdì per Sagittario e Acquario : L'Oroscopo del giorno 16 novembre mette in evidenza la classifica stelline completa e le predizioni astrali per i segni da Bilancia a Pesci. Pronti a dare una valenza al prossimo venerdì di fine settimana? Bene, allora come al solito iniziamo a dare qualche info sui simboli zodiacali migliori e peggiori del momento. In primissimo piano, come da titolo, l'ingresso della Luna nel 'territorio' dei Pesci: in campo sentimentale, il generoso segno ...

OROSCOPO POLO FOX/ Previsioni oggi 14 novembre 2018 : periodo di nervosismo per i Pesci - e gli altri segni? - IlSussidiario.net : OROSCOPO di Paolo Fox oggi, 14 novembre, Previsioni segno per segno: Bilancia momento di grande energia, Scorpione alla ricerca di un nuovo amore.

Muoiono i Pesci nell’Eufrate : Mentre in Iraq il parlamento discute il bilancio del 2019, una moria di pesci ha colpito il fiume Eufrate. Le pescherie cercano di rassicurare i clienti come possono. Leggi