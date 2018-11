Pericolo birdstrike in volo? La soluzione è di una startup

meteoweb.eu

(Di giovedì 22 novembre 2018) Garantire la sicurezza dei voli senza sacrificare quella degli animali è possibile. Parola di ‘The Edge company‘,di Rimini che ha messo a punto un sistema automatico di monitoraggio e classificazione dei volatili per gli aeroporti. Lo scopo, spiega all’Adnkronos Francesca Dalla Venezia, tra i fondatori della, “è scongiurare ildele aumentare così la sicurezza dei voli”. In aviazione ilindica l’impatto tra un aeromobile e un volatile. Il problema del, spiega Dalla Venezia, “riguarda l’aviazione sia civile che militare ed è un fenomeno molto frequente. Non voglio spaventare nessuno ma, nel mondo, ce n’è uno ogni quarto d’ora”. Il sistema sviluppato da The Edge company, dunque, “vuole aumentare la sicurezza delallontanando in maniera naturale gli uccelli dagli aeroporti, ossia dove l’aereo effettua le ...