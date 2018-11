Perché Narcos | Messico è più “vera” delle stagioni precedenti e adatta a chi non l’ha mai

optimaitalia

(Di giovedì 22 novembre 2018) "Questa serie si basa su una storia vera, tuttavia alcune scene, personaggi, nomi, luoghi ed eventi sono stati modificati a fini drammatici": è questo l'annuncio che precede ogni episodioe che ricorda allo spettatore come, al di là dell'inevitabile drammatizzazione, il racconto sia incentrato su fatti realmente accaduti. E per la quarta stagione questo presupposto è più che mai fondato.A differenza dei capitoli colombiani, quello messicano è stato di più facile realizzazione per Eric Newman e il suo team di sceneggiatori fautori del successo della saga, non soloilè una realtà più vicina e nota negli Stati Uniti ela gran parte del rifornimento del mercato della droga interno americano proviene dal confine messicano, ma anche, a differenza dei protagonistiprime tre, molti protagonisti della storia, tra cui diversi ...