Perché dovresti puntare su un abito color melanzana

gqitalia

: @DarioCorallo @pdnetwork Ma la Fornero è giusta perché la vita media di è allungata e l’austerity è d’obbligo quand… - rossa008 : @DarioCorallo @pdnetwork Ma la Fornero è giusta perché la vita media di è allungata e l’austerity è d’obbligo quand… - gonerbarnes : Non riesco nemmeno ad esprimere quanto mi diano fastidio i discorsi riguardanti il gender UGH è troppo frustrante s… - GianniJ08 : @FraLuna1109 Io penso che lui sia andato lì per un risentimento verso il presidente Agnelli.. Però se hai respirato… -

(Di giovedì 22 novembre 2018)Ok, diciamo la verità il blu e il nero sono sempre una certezza. Il grigio lo indossiamo un giorno sì, e quello dopo anche. Il burgundy … il burgundy è una novità assoluta. O quasi. Elettoe dell’anno da Pantone, la scorsa stagione fredda, nel guardaroba maschile si affaccia solo quest’anno, portato in passerella dai grandi nomi della moda, Giorgio Armani in primis, ma non è il solo. Amatissimo da personaggi del mondo dello spettacolo, vedi alla voce Eddie Redmayne, Ryan Gosling quello che comunemente conosciamo come bordeaux, che ha sfumature violacee, e il cui nome deriva dal vino di Borgogna, è decisamente ile più cool di stagione da scegliere per unfuori dall’ordinario.Elegantissimo nella sua versione da smoking, come quello sfoggiato Gabriel Kane, più casual se lo si vuole portare di giorno con una camicia sull’azzurro ...