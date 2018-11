Per caso tr con Bruno Cerella? E la madre di Belen zittisce tutti

IGOR KOROBOV - MORTO CAPO INTELLIGENCE RUSSA/ Ultime notizie - malore dopo sfuriata con Putin Per caso Skripal - IlSussidiario.net : IGOR KOROBOV, MORTO il CAPO dell'INTELLIGENCE RUSSA. Dal 2016 è il secondo numero uno del Gru deceduto: malore dopo sfuriata con Putin.

Napoli - Ancelotti : “Mai allenato Cavani… Per ora. Sospensione in caso di insulti” : Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’allenatore dei partenopei Carlo Ancelotti ha parlato dell’esperienza iniziata pochi mesi fa, soffermandosi però anche sul calciomercato. Negli ultimi giorni sono diventate insistenti le voci su un possibile ritorno di Cavani all’ombra del Vesuvio e l’ex Psg ha commentato così: “Mai allenato Cavani, per ora… Mi piace lavorare con i calciatori forti e Cavani ...

Michele Serra attacca Anzaldi. Il dem : "Lo fa Perché sollevai il caso di Fazio" : 'Non è una novità che Michele Serra decida di utilizzare il suo spazio su 'Repubblica' per attaccarmi personalmente, con infamanti accuse di censura per me che, non soltanto non ho alcun potere per ...

Erdogan ha vinto o ha Perso con il caso Khashoggi? : Il presidente turco ha usato le registrazioni dell'omicidio del giornalista saudita per ottenere vantaggi politici, e ci è riuscito

Potenziale Pericolo panettoni Maina : bufala o verità? Le spiegazioni del caso : Vorremmo potervi dire che la notizia che gira sui panettoni Maina sia una bufala come quelle che girano praticamente ogni giorno, ma purtroppo, almeno in questo caso, la questione è basata su un fatto reale, di cui discuteremo più nel dettaglio nei paragrafi a seguire. Come riportato da 'bufale.net', che si affida a propria volte alle indagini svolte da 'Il Fatto Alimentare', alcuni panettoni Maina sono stati richiamati per la Potenziale ...

Tennis - caso scommesse : radiazione Per Bracciali - squalifica di 10 anni Per Starace : Radiato, con sanzione di 250mila euro, Daniele Bracciali. Dieci anni, con 100mila euro di ammenda, per Potito Starace. Sono queste le pene inflitte ai due Tennisti italiani, ritenuti colpevoli dalla Tennis Integrity Unit (Tiu), per la vicenda di scommesse legate al torneo Atp di Barcellona del 2011. Per Bracciali c’è anche l’aggravante di aver “facilitato le scommesse” relative alle partite del torneo spagnolo. “Il ...

Tennis - stangate Per il caso scommesse : radiato Bracciali - 10 anni a Starace - multe salatissime : Bracciali e Starace hanno ricevuto oggi la comunicazione delle dure squalifiche decise dalla Tennis Integrity Unit La Tennis Integrity Unit si è espressa sui casi Bracciali e Starace in merito ad alcune scommesse sospette. Ebbene, i due Tennisti italiani sono stati pesantemente stangati. Potito Starace, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello sport, è stato squalificato per 10 anni e dovrà pagare 100mila dollari di multa, non certo ...

Caso Piatek - Preziosi attacca il Napoli : “con loro solo cazzeggio - come con Milito - Palacio - Criscito e Perin” : Genoa, il presidente Enrico Preziosi ha parlato del possibile passaggio di Piatek e Kouamè al Napoli, trattativa che al momento non esiste “Finora nessuno del Napoli mi ha scritto niente di ufficiale per chiedermi questi due calciatori. Per il momento abbiamo solo ‘cazzeggiato’ come è accaduto spesso tra il Genoa ed il Napoli. Vedi, ad esempio, i casi Milito, Palacio, Criscito e Perin“. Parole pungenti del ...

Masha e Orso diventa un caso diplomatico. Il Times : “Masha è un Personaggio putiniano e fa propaganda filorussa” : Il cartone animato made in Russia più amato dai bambini di tutto il mondo è stato accusato in Gran Bretagna di “fare propaganda” al leader del Cremlino, Vladimir Putin. È Masha e Orso che, da quando è stato creato nel 2009 nello studio russo Animaccord, ha collezionato numeri da record: oltre 4 milioni di iscrizioni sul canale Youtube e 40 miliardi di spettatori in 25 lingue diverse sulle televisioni di oltre 100 Paesi. A scagliarsi ...

Caso Aquarius : “Parlare di rifiuti infetti dei migranti è Pericoloso” : La dott.ssa Melania Rizzoli, Assessore Regione Lombardia Istruzione Formazione e Lavoro, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “Genetica oggi” condotta da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Riguardo il presunto scarico illegale nei porti italiani di rifiuti pericolosi da parte della nave Aquarius, Rizzoli ha spiegato: “Non demonizzerei parlando di rifiuti infetti dei migranti come ho sentito, ...

Caso Ghosn - La Francia è prudente ma vuole una nuova governance Per la Renault : La Francia è intenzionata ad andare a fondo nella questione dell'arresto di Carlos Ghosn con l'obiettivo di avere maggiori informazioni sulle accuse di frode fiscale mosse dalla giustizia giapponese al numero uno della Renault e dell'Alleanza con la Nissan e la Mitsubishi. Al tempo stesso, però, Parigi chiede una governance temporanea per superare limpasse. Lo riferisce Bruno Le Maire, che nel ruolo di ministro dell'Economia è tra i ...

Rosatellum - ddl Lega-M5s Per tenere lo stesso sistema di voto anche in caso di taglio parlamentari. “Necessità tecnica” : tenere la legge elettorale (il cosiddetto Rosatellum) così com’è e renderla immediatamente applicabile anche in caso di riforma costituzionale che taglia il numero di deputati e senatori. Il ddl a prima firma di Roberto Calderoli (Lega), e del capogruppo M5s Stefano Patuanelli insieme al vice Gianluca Perilli inizia oggi 20 novembre il suo iter in commissione Affari costituzionali al Senato. Un intervento che, fanno sapere fonti della ...

Caso Nissan - Saikawa : ' Ghosn - troppo potere e Per troppo tempo nelle mani di una sola Persona' : TOKYO - 'Una condotta che deriva da una situazione in cui troppo potere è stato concentrato nelle mani di una sola persona per lungo tempo, e che richiederà un processo...

Milano Ristorazione risarcisce dopo il caso tramezzino - 65mila euro in libri Per chiedere scusa ai bambini : Si tratta di un risarcimento simbolico deciso dopo che i vertici della società hanno incontrato il Comune. Nel pieno delle polemiche, il sindaco Sala aveva detto: "Inaccettabile, non accada mai più"