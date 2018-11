Pensioni | UE boccia la Manovra ma Salvini conferma | ' La riforma non si tocca'

Blastingnews

: L’Europa boccia la manovra «Pensioni, rischio sostenibilità»: - Cangiu47 : L’Europa boccia la manovra «Pensioni, rischio sostenibilità»: - Fiscoeasy : L’Europa boccia la manovra «Pensioni, rischio sostenibilità»: - regynadeserto : RT @xbici: @corradoformigli In Italia ci sono 6 milioni di poveri, credo che sia umani anche loro l'EU ci boccia la manovra che prevedeva… -

(Di giovedì 22 novembre 2018) Preoccupazione, ansia e tante domande aleggiano nella mente dei cittadini che con timore attendevano il verdetto dell’Unione Europea sulla2019, e dunque, in parte sulle sorti del capitolo previdenziale in esso contenuto. Il verdetto è arrivato e non fa presagire nulla di buono perché laè statata. Ed ora cosa accadrà?anticipate, salta quota 100? Procedura d’infrazione al via Difficile sapere con certezza quale sarà la reazione del Governo e quali saranno le contromosse che metterà in campo l’esecutivo per cercare di evitare quello che pare ormai l’inevitabile, ossia la possibile procedura di infrazione contro l’Italia. Lo scenario che tanti temevano si è purtroppo configurato, ora cosa ne sarà della quota 100 e della proroga dell’opzione donna, date ormai quasi per certe nei giorni scorsi da, Durigon e Di Maio, sebbene manchino ancora i decreti ...