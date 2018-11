Pensioni dei vip | lo sfogo di Giucas Casella | ”Una cifra ridicola”

Pensioni dei vip troppo basse : lo sfogo di Enzo Paolo Turchi - Giucas Casella - Edoardo Vianello : Il settimanale Spy, in edicola domani, venerdì 23 novembre 2018, ha raccolto le testimonianze di alcuni vip che, dopo tanti anni di carriera, ricevono Pensioni davvero irrisorie.prosegui la letturaPensioni dei vip troppo basse: lo sfogo di Enzo Paolo Turchi, Giucas Casella, Edoardo Vianello pubblicato su Gossipblog.it 22 novembre 2018 16:39.

Pensioni - da quota 100 ai precoci : le risposte ai dubbi dei lettori : Da quota 100 a opzione donna, dalle regole per i precoci a quelle per i lavoratori autonomi: nel 2019 ci saranno molte novità sul fronte previdenziale. Ecco i primi chiarimenti sui dubbi più ricorrenti dei lettori...

L'esame dei tecnici boccia la manovra "Pensioni - con quota 100 si perde il 30%" : L'allarme arriva nel corso delle audizioni parlamentari, mentre al ministero dell'Economia Giovanni Tria è al lavoro per preparare la risposta all'Unione europea, attesa entro stasera, che chiede di ...

Pensioni giù fino al 30% con Quota 100. I dubbi dei parlamentari dopo le stime : Le simulazioni dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio nell’audizione sulla Manovra. A causa dei minori contributi versati l’importo incassato scende da un minimo del 5% fino a un terzo

Pensioni - con Quota 100 decurtazioni dal 5 al 30%. I dubbi dei parlamentari dopo le prime stime : Chi opterà per Quota 100, la riforma ipotizzata dal governo nella manovra di bilancio, vedrà la propria pensione lorda decurtata tra i 5 e il 30% a seconda di un anticipo pari a un anno fino a oltre quattro anni.?È la stima che ha presentato l’Ufficio parlamentare di bilancio durante l’audizione di oggi delle commissioni bilancio riunite di Camera ...

Contrasti su reddito e Pensioni tra M5S e Lega - vertice lampo tra Conte e Giorgetti L’«anagrafe» dei sussidi contro gli abusi : Il vicepremier: «In manovra ci sono i soldi, da marzo ci sarà il reddito». Ma il sottosegretario leghista Giorgetti: «Complicazioni attuative non indifferenti»

Non ci sarà nessun taglio alle Pensioni dei perseguitati politici e razziali : Lo ha precisato in una nota il Ministero dell'Economia. I 5 Stelle: "Grave che venga fatta circolare una notizia falsa"

Pensioni - Governo alla resa dei conti su Quota 100 : controriforma Fornero graffia di meno : Le ultime notizie sulle Pensioni ad oggi, lunedì 29 ottobre, riguardano il perfezionamento di Quota 100 da parte del Governo per riuscire a limitare i costi di una misura che sarebbe destinata ad incidere profondamente sul capitolo spese della Legge di Bilancio 2019. Come riportato dal quotidiano 'Repubblica', la chiave è rappresentata dal divieto di cumulo. Un paletto che potrebbe indurre numerosi lavoratori a dire 'No, grazie' e a continuare a ...

Pensioni d’oro - 651mila euro l’anno all’ex dipendente pubblico. Corte dei conti : “Inps non può tagliargli il vitalizio” : Tutti i lavoratori sono uguali. Ma quelli pubblici sono più uguali degli altri. La storia dell’ex legale del Comune di Perugia Mario Cartasegna, raccontata oggi dal Corriere della Sera, spiega perché. Il legale, andato in pensione nel 2008, percepiva una pensione di 651mila euro lordi l’anno. In pratica, oltre 20mila euro al mese netti. Perché tanti soldi? Perché il dipendente pubblico – che durante gli anni al Comune di ...

Pensioni 2019 : quota 100 costa meno dei baby assegni : L'avvio dei pensionamenti anticipati tramite quota 100 e delle altre misure di flessibilita' previste in legge di bilancio 2019 sta accendendo un'ampia discussione sui costi del nostro sistema previdenziale, dopo che i tecnici dell'Unione Europea hanno messo in dubbio la capacita' del nostro Paese di sostenere il peso del debito pubblico. Ma la vicenda sembra aver riaperto anche le discussioni interne in merito alle discrasie del comparto dovute ...

Pensioni 2019 : quota 100 costa meno dei baby assegni : L'avvio dei pensionamenti anticipati tramite quota 100 e delle altre misure di flessibilità previste in legge di bilancio 2019 sta accendendo un'ampia discussione sui costi del nostro sistema previdenziale, dopo che i tecnici dell'Unione Europea hanno messo in dubbio la capacità del nostro Paese di sostenere il peso del debito pubblico. Ma la vicenda sembra aver riaperto anche le discussioni interne in merito alle discrasie del comparto dovute a ...

Pensioni - Di Maio : “In manovra fermiamo l’adeguamento dei requisiti contributivi all’aspettativa di vita” : Il governo lavora per inserire nella manovra il “congelamento” a 42 anni e 10 mesi degli anni di contributi necessari per andare in pensione, fermando quindi gli adeguamenti all’aspettativa di vita previsti dalle riforme previdenziali degli ultimi anni. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio dopo aver incontrato un gruppo di lavoratori che hanno versato contributi per 41 anni ma non ...

Riforma Pensioni e Quota 100/ Quota 41 - Opzione donna e le altre richieste dei sindacati : La Riforma delle pensioni contenuta nella manovra 2019, con Quota 100, non soddisfa appieno i sindacati, che hanno presentato una piattaforma unitaria(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 13:46:00 GMT)

Riforma Pensioni e Manovra 2019/ I dati in crescita delle Casse dei professionisti (ultime notizie) : C’è molta attenzione sulla Manovra 2019 e sulla Riforma delle pensioni rappresentata da Quota 100. Ma ci sono anche alcuni dati importanti sulla previdenza(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 11:01:00 GMT)