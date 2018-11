PechinoExpress 7 – Puntata Finale del 22 11 2018 Vincono le Signore della TV Patrizia

#PechinoExpress 7 – Puntata Finale del 22/11/2018. Si conclude l’Avventura in Africa con Costantino della Gherardesca. : Tre, due, uno… riparte Pechino Express. L’adventure game targato Rai 2 chiude questa sera la sua settima edizione con una grande Finale. Dopo quattro edizioni in Asia e due in Sud America, il programma quest’anno vivrà un’Avventura in Africa. Alla conduzione ci sarà, per il sesto anno consecutivo, Costantino della Gherardesca. La nona Puntata (la semiFinale) ha totalizzato 1.568.000 spettatori e uno share del 7,5%. ...

#PechinoExpress 7 – Nona puntata del 15/11/2018. Prosegue l’Avventura in Africa con Costantino della Gherardesca. : Tre, due, uno… riparte Pechino Express. L’adventure game targato Rai 2 torna, questa sera, con la Nona puntata della settima edizione. Dopo quattro edizioni in Asia e due in Sud America, il programma quest’anno vivrà un’Avventura in Africa. Alla conduzione ci sarà, per il sesto anno consecutivo, Costantino della Gherardesca. L’ottava puntata ha totalizzato 1.257.000 spettatori e uno share del 5,6%, registrando un ...

#PechinoExpress 7 – Ottava puntata del 08/11/2018. Prosegue l’Avventura in Africa con Costantino della Gherardesca. : Tre, due, uno… riparte Pechino Express. L’adventure game targato Rai 2 torna, questa sera, con l’Ottava puntata della settima edizione. Dopo quattro edizioni in Asia e due in Sud America, il programma quest’anno vivrà un’Avventura in Africa. Alla conduzione ci sarà, per il sesto anno consecutivo, Costantino della Gherardesca. La settima puntata ha totalizzato 1.620.000 spettatori e uno share del 7,7%, recuperando ...

#PechinoExpress 7 – Settima puntata del 01/11/2018. Prosegue l’Avventura in Africa con Costantino della Gherardesca. : Tre, due, uno… riparte Pechino Express. L’adventure game targato Rai 2 torna, questa sera, con la Settima puntata della Settima edizione. Dopo quattro edizioni in Asia e due in Sud America, il programma quest’anno vivrà un’Avventura in Africa. Alla conduzione ci sarà, per il sesto anno consecutivo, Costantino della Gherardesca. La sesta puntata ha totalizzato 1.246.000 spettatori e uno share del 5,74%. Si tratta del ...

#PechinoExpress 7 – Sesta puntata del 25/10/2018. Prosegue l’Avventura in Africa con Costantino della Gherardesca. : Tre, due, uno… riparte Pechino Express. L’adventure game targato Rai 2 torna, questa sera, con la Sesta puntata della settima edizione. Dopo quattro edizioni in Asia e due in Sud America, il programma quest’anno vivrà un’Avventura in Africa. Alla conduzione ci sarà, per il sesto anno consecutivo, Costantino della Gherardesca. La quinta puntata ha totalizzato 1.651.000 spettatori e uno share del 7,6%. PECHINO EXPRESS 7 ...

#PechinoExpress 7 – Quinta puntata del 18/10/2018. Prosegue l’Avventura in Africa con Costantino della Gherardesca. : Tre, due, uno… riparte Pechino Express. L’adventure game targato Rai 2 torna, questa sera, con la Quinta puntata della settima edizione. Dopo quattro edizioni in Asia e due in Sud America, il programma quest’anno vivrà un’Avventura in Africa. Alla conduzione ci sarà, per il sesto anno consecutivo, Costantino della Gherardesca. La quarta puntata ha totalizzato 1.721.000 spettatori e uno share del 8,07%. PECHINO EXPRESS 7 ...

#PechinoExpress 7 – Quarta puntata del 11/10/2018. Prosegue l’Avventura in Africa con Costantino della Gherardesca. : Tre, due, uno… riparte Pechino Express. L’adventure game targato Rai 2 torna, questa sera, con la Quarta puntata della settima edizione. Dopo quattro edizioni in Asia e due in Sud America, il programma quest’anno vivrà un’Avventura in Africa. Alla conduzione ci sarà, per il sesto anno consecutivo, Costantino della Gherardesca. La terza puntata ha totalizzato 1.517.000 spettatori e uno share del 7,29%. PECHINO EXPRESS 7 ...

#PechinoExpress 7 – Terza puntata del 04/10/2018. Prosegue l’Avventura in Africa con Costantino della Gherardesca. : Tre, due, uno… riparte Pechino Express. L’adventure game targato Rai 2 torna, questa sera, con la Terza puntata della settima edizione. Dopo quattro edizioni in Asia e due in Sud America, il programma quest’anno vivrà un’Avventura in Africa. Alla conduzione ci sarà, per il sesto anno consecutivo, Costantino della Gherardesca. La seconda puntata ha totalizzato 1.701.000 spettatori e uno share del 8,32%. PECHINO EXPRESS 7 ...

#PechinoExpress 7 – Seconda puntata del 27/09/2018. Prosegue l’Avventura in Africa con Costantino della Gherardesca. : Tre, due, uno… riparte Pechino Express. L’adventure game targato Rai 2 torna, questa sera, con la Seconda puntata della settima edizione. Dopo quattro edizioni in Asia e due in Sud America, il programma quest’anno vivrà un’Avventura in Africa. Alla conduzione ci sarà, per il sesto anno consecutivo, Costantino della Gherardesca. La prima puntata ha totalizzato 1.911.000 spettatori e uno share del 9,92%. PECHINO ...