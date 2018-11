Pechino Express 2018 | vincono le Signore della TV!

Pechino Express 2018 : il trionfo di Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti : ...

Pechino Express 2018 - la finale/ Diretta e vincitore : foto - il messaggio di Rachele Fogar per Linda Morselli - IlSussidiario.net : Pechino Express 2018 finale, Diretta e vincitore: missioni speciali e imprevedibili per le Mannequin, le Signore della tv e gli Scoppiati.

Chi sarà il vincitore di Pechino Express 2018? I finalisti si scontrano a Cape Town : anticipazioni ultima puntata 22 novembre : Chi sarà il vincitore di Pechino Express 2018? Lo scopriremo tra qualche ora quando Costantino della Gherardesca darà il via all'ultima tappa dell'adventure game di Rai2. Le Mannequin (Linda Morselli e Rachele Fogar), Le Signore della Tv (Patrizia Rossetti, Maria Teresa Ruta) e Gli Scoppiati (Fabrizio Colica e Tommy Kuti) si scontreranno fino all'ultimo chilometro per cercare di portare a casa la vittoria definitiva e devolvere ad ...

Alessandro Passoni/ In Sudafrica arriva il fidanzato Rachele Fogar - Pechino Express 2018 - - IlSussidiario.net : Alessandro Passoni raggiunge Rachele Fogar a Pechino Express. Il ragazzo avrebbe dovuto partecipare al programma con la fidanzata.

Pechino Express 2018 : chi vincerà? : Pechino Express 2018 - I finalisti Il viaggio di Pechino Express 2018 si conclude questa sera su Rai 2, con la messa in onda della finalissima, che vedrà sfidarsi i viaggiatori rimasti in gara, ovvero le Signore della TV, gli Scoppiati e le Mannequin. Tre coppie che hanno meritato di arrivare fino a questo punto e che per motivi diversi meriterebbero di vincere la settima edizione del road game. Scopriamo perchè. Pechino Express 2018: le tre ...

Pechino Express 2018 : stasera la puntata finale su Rai 2 : Questa sera andrà in onda l'ultimo appuntamento con la settima edizione dell'adventure game condotto da Costantino della Gherardesca. Chi taglierà il traguardo finale?

Pechino Express 2018 - la finale di giovedì 22 novembre : Decima e ultima puntata di "Pechino Express. Avventura in Africa", l'adventure-game di Rai 2 prodotto in collaborazione con Magnolia. L'appuntamento per la tappa finale è per stasera alle 21.20: nuovi colpi di scena e prove a tempo che metteranno a dura prova il coraggio dei viaggiatori, che dovranno esplorare in lungo e in largo Città del Capo, una delle tre capitali del Sudafrica. Pechino Express 2018, anticipazioni della tappa ...

Marco Pizza : "Troppa nostalgia di Pechino Express. Scelto grazie a un progetto universitario - decisivo fu anche Fiorello" : Quello di Marco Pizza è un racconto fatto di ‘sliding doors’, di gesti che ne hanno generati altri, di coincidenze fortunate e impreviste. Assieme al padre Antonio fu uno dei protagonisti più discussi della primissima edizione di Pechino Express, esperienza che a sei anni di distanza porta ancora nel cuore.I Pizza furono una delle tre coppie ‘non famose’ selezionate per il reality. Una ricerca che, nel caso di Marco, partì da una sua ...

Pechino Express 2018 : i surfisti perdono le mutande e la finale : Porcella e Montovoli Tanti sono gli elementi che val la pena ricordare della semifinale di Pechino Express 2018, in onda su Rai 2 giovedì 15 novembre 2018. C’è stato per esempio il corteggiamento serrato e senza speranza di Fabrizio Colica nei confronti di Linda Morselli; il sexy shop in cui i concorrenti hanno fatto tappa, dovendo donare un proprio indumento intimo al proprietario; la scarsa ospitalità che i viaggiatori hanno sperimentato ...

Ascolti TV | Giovedì 15 novembre 2018. L’Allieva domina (22.8%) - solito flop per la Nations League (10.4%). Pechino Express 7.5%. Scotti (19.2%-22.4%) batte Insinna (18.5%-22.3%) : L'Allieva Nella serata di ieri, Giovedì 15 novembre 2018, su Rai1 la quarta puntata de L’Allieva ha conquistato 5.200.000 spettatori pari al 22.8% di share. Su Canale 5 l’incontro di Nations League Croazia-Spagna ha raccolto davanti al video 2.592.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 la semifinale Pechino Express ha interessato 1.568.000 spettatori pari al 7.5% di share (ultimo segmento della durata di 12 minuti: ...

Pechino Express - la scena a luci rosse di Andrea Montovoli accende il web : Picchi di ascolti per il momento a luci rosse di Andrea Montovoli a Pechino Express. Il bel surfista ha mostrato il suo lato B come mamma lo ha fatto, e come lo sport lo ha modellato!,. Questo '...