Pd | Minniti candidato alla segreteria | tra le firme anche sindaci di Forza Italia

Milena Gabanelli contro Marco Minniti : 'Post-comunista'. E il candidato Pd va al tappeto : In attesa della sua candidatura alla segreteria del Pd Marco Minniti ha deciso di trascorrere il suo sabato a Milano. Solo che invece di concedersi quello shopping prenatalizio di cui pure a guardare ...

PD - MARCO Minniti candidato A SEGRETERIA/ "Io espressione di Renzi? Ho dimostrato autonomia.." - IlSussidiario.net : MARCO MINNITI si candida a SEGRETERIA Pd verso il Congresso: 'non sono il CANDIDATO di Matteo Renzi, dimostrato autonomia'. Sfida Primarie a Zingaretti

Marco Minniti : "Io candidato di Renzi? Ho dimostrato autonomia" : "Io sono Marco Minniti penso di aver dimostrato in questi anni di aver una capacità di autonomia politica e una cosa che non si può dire è che io non abbia dimostrato carattere". Lo afferma Marco Minniti a In Mezz'ora in più rispondendo alla domanda se lui sia il candidato di Renzi.L'ex ministro dell'Interno spiega: "Renzi si è dimesso prendendosi sulle spalle anche colpe non sue, prendendosi ...

Pd - Minniti : candidato? Annuncio non oggi - non faccio il prezioso : Roma, 13 nov., askanews, - 'Assolutamente no, la questione rimane invariata come nei giorni scorsi'. Così Marco Minniti ha risposto a chi, durante la puntata di oggi di Radio anch'io su Rai Radio 1, ...

Pd - Minniti : “Io candidato alla segreteria? Ci sto riflettendo seriamente - sciolgo riserva la prossima settimana” : “Io candidato alla segreteria del Pd? L’11 settembre ero in questa trasmissione e avevo detto di no. Adesso, però, i sindaci del Pd mi hanno chiesto di candidarmi e ci sto riflettendo seriamente“. Così a L’Aria che Tira (La7) l’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, risponde alla conduttrice Myrta Merlino, che gli chiede sulla sua candidatura alla guida del Pd. Poco più di un mese fa, il politico aveva ...

Minniti sarà o no il candidato renziano alla guida del Pd? : ... sindaci, certo, ma soprattutto intellettuali, giornalisti e persone legate a vario titolo al mondo della cultura e dello spettacolo. Lo strumento che l'ex leader Pd sceglie per presentare questi '...

Minniti sarà o no il candidato renziano alla guida del Pd? : La candidatura di Marco Minniti non arriva, "al momento". L'ex responsabile del Viminale dovrebbe sciogliere la sua riserva dopo il Forum del Partito Democratico in programma sabato e domenica prossimi a Milano. Questo, almeno, stando a quanto riferiscono fonti del partito vicine all'ex segretario. La posizione tenuta da Matteo Renzi rimane, sulla carta, quella del 'niente convocazione, niente candidato' e tuttavia ...

Leopolda - la seconda giornata. Minniti : "Io candidato? Per ora no" / DIRETTA : SCALFAROTTO - Europa contro nazionalismo, crescita contro assistenzialismo, scienza contro superstizione, giustizia contro giustizialismo, vero contro virale, democrazia contro plebiscitarismo, ...

Minniti - il candidato di sinistra che parla il linguaggio della destra : Poco popolare e per niente empatico gioca la sua partita al congresso del Pd sui temi della sicurezza

Rivoluzione Pd - Minniti candidato segretario? "E' l'unico che può battere Salvini" : Attesa per la candidatura dell'ex ministro dell’Interno, caldeggiata con un appello pubblico da diversi sindaci: "E' l'unica...

DIETRO LE QUINTE/ Minniti nasconde il vero candidato dei renziani : L'investitura di Minniti a candidato segretario Pd assomiglia molto al più tipico dei cavalli di Troia. Un'idea di Renzi per "salvare" uno del suo gruppo. DANIELE MARCHETTI(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 06:03:00 GMT)L'INTERVISTA/ Zingaretti: ecco il mio Pd, contro la povertà e per l'Europa politica, di N. ZingarettiSCENARIO/ Il partito (italiano) che vuole l'Italia in crisi, di A. Mangia

Pd - Sala : “Minniti? Buon candidato. Ma basta con tormentone su chi è pro o contro Renzi” : “Penso che quella di Marco Minniti sia una Buona candidatura, spero che le primarie non diventino ancora una questione di chi sta con Renzi e chi contro, sennò siamo punto e a capo”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato la lettera appello di alcuni sindaci del Pd all’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, perché decida di candidarsi alle primarie. “Vediamo un po’ innanzitutto che Minniti ...

Spunta l'ipotesi Minniti come candidato alla segreteria del Pd - : Appello di 13 sindaci per la candidatura dell'ex ministro dell'Interno, ma lui prende tempo per decidere

Ceccanti - Minniti candidato innovativo : ANSA, - ROMA, 12 OTT - Una candidatura "consistente e innovativa": così il deputato Pd Stefano Ceccanti definisce l'appello per una candidatura di Marco Minniti alle primarie Dem. "Mantenere il ...