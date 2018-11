ilfattoquotidiano

: “Patata bollente”, Tribunale di Milano e Ordine Giornalisti condannano Libero per il titolo “sessista” su Virginia… - fattoquotidiano : “Patata bollente”, Tribunale di Milano e Ordine Giornalisti condannano Libero per il titolo “sessista” su Virginia… - erregi69 : “Patata bollente”, Tribunale di Milano e Ordine Giornalisti condannano Libero per il titolo “sessista” su Virginia… - RobertoGoitre : Per me siamo impazziti. Se patata bollente che è usata nel linguaggio comune è sessista, non capisco. -

(Di giovedì 22 novembre 2018) È arrivata la condanna unanime deldie dell’deiper il titolo messo in prima pagina dail 10 febbraio 2017, “La patata. Poi in occhiello “La vita agrodolce di Virginia Raggi” e sotto una foto della sindaca, a cui si riferiva. Come riferisce Prima Comunicazione, la V sezione civile deldiha confermato con sentenza di primo grado la delibera del Consiglio di disciplina dell’nazionale deicontro Pietro Senaldi, direttore responsabile della testata guidata da Vittorio Feltri, del quale il giudice ha respinto il ricorso, condannandolo anche al pagamento delle spese legali, circa 20mila euro.Come ha sottolineato il Consiglio Nazionale di Disciplina dell’, il titolo del quotidiano presenta “evidenti richiami sessuali”, un “dileggio” sessista proprio perché la sindaca “è donna” e si ...