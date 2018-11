Parma Calcio 1913 e Zebre insieme per una domenica di grande sport a Parma

Mario Balotelli è a Parma : si scatenano le voci di calciomercato : Mario Balotelli si trova a Parma, immortalata la sua Ferrari per le vie della città, adesso resta da capire se c’entra il calciomercato in questa sua visita Mario Balotelli è stato avvistato a Parma. La notizia è stata rilanciata dall’ex candidato sindaco Priamo Bocchi, il quale attraverso i social ha diffuso l’immagine della Ferrari di Super Mario parcheggiata normalmente per le strade di Parma. Non è chiaro il motivo ...

Calciomercato Parma - tiene banco il futuro di Inglese : le indicazioni dell’agente : Calciomercato Parma – Il Parma è al lavoro in vista della ripresa del campionato ed a tenere banco è anche il mercato ed il futuro dell’attaccante Inglese. “Inglese e Napoli? Onestamente in questo momento non abbiamo pensato a queste cose. C’è il contro riscatto del Napoli e il riscatto del Parma. Adesso sta pensando al Parma, perché il Parma deve salvarsi. In questo momento sta pensando solo al Parma Calcio e verso Marzo ...

Parma-Frosinone 0-0 - le pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Parma-Frosinone – Termina in parità la gara del Tardini, che non si schioda dallo 0-0 neanche dopo la sciochezza di Stulac, espulso per un’entrata cattiva su Chibsah. Spuntato l’attacco dei ducali; Zampano tra i più positivi. Parma (4-3-3): Sepe 6; Iacoponi 6, Alves 6, Gagliolo 6.5, Gobbi 6; Deiola 5.5, Stulac 4, L. Rigoni 6 (85′ Grassi sv); Siligardi 5.5 (79′ Inglese 6), Ceravolo 5 (73′ ...

Calciomercato Parma - ecco il primo innesto per gennaio! : Calciomercato Parma – Il Parma si prepara per l’11^ giornata del campionato di Serie A, la squadra di D’Aversa non sta attraversando un buon momento ed adesso dovrà conquistare un risultato positivo nel match contro il Frosinone. Nel frattempo la dirigenza sta per mettere a segno il primo colpo, si tratta del ritorno di José Mauri. Il centrocampista è in scadenza di contratto con il Milan ma potrebbe rescindere già a ...

Calciomercato Parma - preoccupa Inglese : tutti i nomi valutati per gennaio [FOTO] : 1/10 Moro Francesco/LaPresse LaPresse ...

Calciomercato Serie A - Fiorentina e Parma pronte a riportare un calciatore in Italia : Da giovanissimo rappresentava uno dei profili più interessanti per il futuro del campionato Italiano e anche della Nazionale, poi, nel momento in cui sembrava poter fare l’ennesimo salto, Giulio Donati si è un po’ allontanato dai riflettori dei top club. Dopo un paio di prestiti ai tempi dell’Inter (Lecce in Serie A e Padova e Grosseto in Serie B), per il terzino destro è arrivata la prima occasione da cogliere al volo ...

Calcio - serie A : Atalanta-Parma 3-0 : L' Atalanta respira, dopo un inizio di campionato davvero difficile. Supera 3-0 il Parma nell'anticipo della decima giornata di serie A. Succede tutto nella ripresa: gli orobici vanno in vantaggio al ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Atalanta-Parma 3-0. Dominio della Dea nel secondo tempo : La decima giornata della Serie A di Calcio si apre con l’Atalanta che travolge 3-0 il Parma. La squadra di Gasperini, dopo il 5-1 al Chievo, trova un’altra netta vittoria, che dimostra così l’uscita definitiva dalla crisi e la fa risalire in classifica in 12ma posizione, a -1 proprio dai crociati. Primo tempo molto equilibrato, con diverse occasioni da entrambe la parti. Il risultato però resta fisso sullo 0-0 anche per merito delle ottime ...

Calcio : anticipo - Atalanta-Parma 3-0 : 16.56 L'Atalanta ritrova il successo anche in casa (non vinceva dalla prima giornata con il Frosinone): Parma battuto 3-0. Buon avvio bergamasco, Sepe viene impegnato con tiri da fuori, ma al 19' e al 22' emiliani vicini al gol con Ceravolo (Berisha pronto sul colpo di tacco della punta emiliana). Dall'altra parte, Sepe (44') salva su Barrow.Nella ripresa Gervinho sciupa da due passi (49') poco prima della sfortunato autogol di Gagliolo (55') ...

Il Parma Calcio è tornato di proprietà del gruppo di imprenditori emiliani “Nuovo Inizio” : La società di imprenditori emiliani Nuovo Inizio, che nel 2015 si prese carico del Parma Calcio dopo il fallimento, è tornata ed essere proprietaria delle quote di maggioranza del club dopo averle riacquisite dal gruppo cinese Desports, che le acquistò a The post Il Parma Calcio è tornato di proprietà del gruppo di imprenditori emiliani “Nuovo Inizio” appeared first on Il Post.

Parma Calcio - il controllo del club torna in mani italiane : "Le mutate politiche governative di Pechino rispetto agli investimenti esteri nel Calcio hanno avuto un peso determinante nel modificare le prospettive" L'articolo Parma Calcio, il controllo del club torna in mani italiane è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del Calcio.