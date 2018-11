Parità di genere | nasce MIA | il progetto che punta sulle start up e le imprese al

Al via le prime aziende certificate per Parità genere in Italia : Roma, 14 nov., askanews, - Il pieno rispetto dell'equità remunerativa, un'equilibrata percentuale di donne dirigenti in azienda, pratiche aziendali per la gestione della gender diversity e per la ...

DisParità di genere possono ridurre sopravvivenza di bambine al di sotto dei 5 anni : In Italia il Gender Inequality Index, GII, spiega Gallo all'ANSA è di 0,085, il range va da un minimo di 0,04 in Svizzera a un massimo di 0,767 in Yemen con una media di 0,36 nel mondo'. È emerso, ...

DisParità di genere possono ridurre la sopravvivenza di bambine al di sotto dei 5 anni : In Italia il Gender Inequality Index, GII, spiega Gallo all'ANSA è di 0,085, il range va da un minimo di 0,04 in Svizzera a un massimo di 0,767 in Yemen con una media di 0,36 nel mondo'. È emerso, ...

ETIOPIA - SAHLE-WORK ZEWDE PRIMA PRESIDENTE DONNA IN AFRICA/ Ultime notizie : svolta per la Parità di genere : ETIOPIA, SAHLE-WORK ZEWDE PRESIDENTE: è la PRIMA DONNA nel Paese ad essere eletta nonchè la sola nell'intera AFRICA. Segnale importante: le sue prime promesse dopo il giuramento.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 18:26:00 GMT)

Al Sinodo il documento finale contiene solo 2 paragrafi sulle donne e la Parità di genere : Eppure da tempo le donne nel mondo cattolico chiedono parità di trattamento, chiedono di non essere subalterne, di avere più voce in capitolo, di entrare a far parte del decision making. Il documento ...

Anche la Festa del cinema di Roma firma il protocollo sulla Parità di genere : La vicepresidente della Festa del cinema Laura Delli Colli (al centro) con il protocollo sulla parità di genere (foto: Getty) Nell’agosto 2018 la Mostra del cinema di Venezia aveva firmato un protocollo internazionale, condiviso con altri festival come Cannes e Toronto, per l’impegno sulla promozione della parità di genere nel mondo cinematografico. Ora Anche la Festa del cinema di Roma, attualmente in corso nella capitale, ha ...

A Terni la Lega blocca un progetto sulla Parità di genere : “Giù le mani dai bambini” : L'assessore comunale alla Scuola Valeria Alessandrini ha bloccato il progetto 'Bambole azzurre e soldatini rosa': "Nelle scuole non entrerà mai un progetto del genere. Come assessore della Lega esprimo fin da subito il mio disappunto. La scuola non può e non deve sostituirsi alla famiglia!". "Nessuna teoria no gender", replicano le associazioni.Continua a leggere

#BetterTogether : cosa fare se la disParità di genere ci costa più di una casa nuova : Le donne devono trovare un loro modo di stare nel mondo del lavoro, un proprio stile di leadership che le aiuti a costruire percorsi di carriera che le soddisfino, a bilanciare il lavoro con quello ...

Perché la disParità di genere nelle startup è un problema serio - al di là dell'etica : Le conseguenze della disparità Gran parte dell'economia della Silicon Valley si alimenta grazie ai capitali di fondatori o dipendenti-azionisti, che portano al successo la propria startup, la vendono ...

Parità di genere - Oxfam : in Italia 1 donna su 4 è sottoccupata. La testimonianza : “Ai colloqui mi chiedono se voglio figli” : In Europa una donna dovrebbe lavorare 59 giorni in più per arrivare ad avere lo stesso stipendio del proprio marito e in Italia 1 su 4 è sottoccupata. A rivelarlo è il nuovo rapporto pubblicato da Oxfam, la confederazione internazionale di organizzazioni non profit che si dedicano alla riduzione della povertà globale, che prende in considerazione i 28 paesi membri dell’Unione europea. I dati restituiscono un quadro allarmante per la Parità ...

Parità di genere nelle elezioni regionali - il sostegno di Bova alla proposta di Tonia Stumpo : La vera sfida, per come intendo io la politica, sarà però nella capacità, da parte dei movimenti e dei partiti politici, di scegliere uomini e donne di alta caratura umana e professionale: sono ...

Csm - Mattarella : cresce Parità di genere : 19.50 Il Presidente Mattarella ha ringraziato il vicepresidente del Csm Legnini e il plenum uscente "per il lavoro svolto e i risultati conseguiti". Mattarella ha sottolineato l'impegno del Csm, con oltre 66.000 delibere in plenum e oltre mille nomine di figure direttive e semidirettive". E ha evidenziato che "quasi il 30% degli incarichi direttivi e oltre il 40% di quelli semidirettivi" sono stati assegnati a magistrati donne. "La parità di ...